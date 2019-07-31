В ДТП на Окружной дороге Харькова: ранен ребенок и трое взрослых

На Окружной дороге Харькова 30 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей ВАЗ, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
ДТП произошло около 12:00, когда 64-летний мужчина, находившийся за рулем ВАЗ-21099, не справился с управлением и врезался в "шестерку". В результате столкновения оба водителя получили травмы и ушибы.
Кроме того, пострадали двое пассажиров ВАЗ-2106 – женщина и шестилетний мальчик. Сейчас состояние здоровья всех участников аварии удовлетворительное.
В полиции открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". В случае, если суд признает водителя ВАЗ-21099 виновным, ему грозит до трех лет ограничения свободы.
Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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