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В ДТП на Окружной дороге Харькова: ранен ребенок и трое взрослых

Сегодня, 12:39

На трассе не разминулись два ВАЗа

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В ДТП на Окружной дороге Харькова: ранен ребенок и трое взрослых https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B Харьков На трассе не разминулись два ВАЗа

На Окружной дороге Харькова 30 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей ВАЗ, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

ДТП произошло около 12:00, когда 64-летний мужчина, находившийся за рулем ВАЗ-21099, не справился с управлением и врезался в "шестерку". В результате столкновения оба водителя получили травмы и ушибы.

Кроме того, пострадали двое пассажиров ВАЗ-2106 – женщина и шестилетний мальчик. Сейчас состояние здоровья всех участников аварии удовлетворительное.

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В полиции открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". В случае, если суд признает водителя ВАЗ-21099 виновным, ему грозит до трех лет ограничения свободы.

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Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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ДТП Харьков ВАЗ

Источник: Сегодня

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