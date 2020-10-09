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Это даже не "красная", а "черная зона" – Кучер о ситуации с COVID-19 в Харькове

9 октября, 19:05

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Каждый день в городе болеет больше людей, чем выздоравливает

В Харькове городские и областные больницы полностью заполнены пациентами с СOVID-19. Область находится в "оранжевой зоне" карантина только за счет свободных мест для детей и беременных.

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Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, пишет "Укринформ".

"Фактически мы имеем "оранжевую зону". Это фактически. Я должен сказать, что реально мы даже не в "красной зоне", а уже в "черной". Заполненность коек на самом деле сейчас является стопроцентной. Для того, чтобы формально перейти в "красную зону", нам необходимо пять дней подряд иметь заполненность по одному критерию 75%. На сегодня заполняемость 70%", - сказал он.

Кучер объяснил, что показатель пока не зашкаливает, ведь среди 500 детских коек заняты пока только 11, а среди мест в роддоме №2 заняты девять мест из 110 выделенных.

Также глава ОГА рассказал, что количество ежедневных госпитализаций превышает число выписанных пациентов.

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"Госпитализируются от 60 до 90 человек по области. Чтобы разместить этих людей, нам необходимо такое же количество и выписать. Это как раз является подтверждением того, что ситуация критическая", - заявил Кучер.

По его словам, в городе скоро выделят 320 дополнительных коек в областных и городских больницах.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове больных размещают в коридорах и холлах.

Кроме того, "Сегодня" пообщались с медсестрой из Харькова, которая уволилась из клиники.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Харьков карантин харьковская область коронавирус
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