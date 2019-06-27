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Фестивали Харькова: самые интересные события лета

27 июня, 03:08

Харьковчане будут искать цветок папоротника, плавать на байдарках, слушать Джамалу и Бабкина

Kharkiv Water Fest. Соревнования на воде в каноэ и на байдарках. Фото: facebook.com
Kharkiv Water Fest. Соревнования на воде в каноэ и на байдарках. Фото: facebook.com.

С приходом лета в Харькове и области наступила пора фестивалей под открытым небом. Корреспонденты "Сегодня" узнали о самых интересных событиях, на которые можно отправиться в компании друзей и с семьей.

Праздник Ивана Купалы 6—7 июля харьковчане отметят фестивалем флористики и ремесел "Ивана Купалы" на Арт-заводе "Механика. Иная Земля". Там можно будет обучиться новому ремеслу во время мастер-классов по гончарству, гутництву, плетению традиционных купальских венков. А желающие проверить свою смекалку смогут отправиться на поиски папоротника.

Организаторы обещают и традиционный купальский костер. Как рассказала начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов горсовета Виктория Грецкая-Миргородская, во время феста состоится конкурс красоты "СтудМисс Харьков — 2019" и мероприятие Startup Grind для стартаперов. Вход на фестиваль будет бесплатным, а вот за посещение отдельных локаций, возможно, нужно будет заплатить, о чем сообщат позже. 

5—7 июля ценителей музыки в стиле этно приглашают на фестиваль "Этно drum fest 2019 open air" в Национальный природный парк "Гомольшанские леса". Организаторы обещают море этнической музыки и барабанных ритмов, 12 интерактивных зон для развития и удовольствия, концертную программу во главе с перкуссионистом Андреем Танзю, файер-шоу и карнавальное шествие в честь Ивана Купалы. Цена билета за три дня — 850 грн.

Этномузыкальный фестиваль. Устроят в "Гомольшанских лесах". Фото: facebook.com

13—14 июля пройдет ежегодный фестиваль водного спорта и туризма Kharkiv Water Fest на территории пляжно-развлекательного комплекса "Акважур", где участники устроят шоу на каркасных байдарках, SUP-досках и надувных каноэ. Участие в соревнованиях составит 250 грн, а вот зрителям вход обойдется в 35—60 грн.

А с 9 по 11 августа посмотреть на звездопад Персеиды можно будет во время NametFEST.

"Программа фестиваля еще дополняется. Проходить он будет на берегу реки Северский Донец возле Змиева, а для участия достаточно просто сделать репост события", — рассказали нам организаторы. 

Отметить День авиации Украины и День знаний можно на KharkivAviaFest-2019: на аэродроме "Коротич" устроят беспрерывное шестичасовое авиашоу 31 августа и 1 сентября. Зрителей ожидают показательные выступления парашютистов и разнообразные авиационные номера от Харьковского аэроклуба.

"Ключевое мероприятие нашего праздника — обширная выставка авиационной техники — авиаслет воздушных судов со всех аэродромов страны", — сообщили в Харьковском аэроклубе им. Гризодубовой. Билет на день обойдется в 200 грн.

В начале осени состоится ежегодный музыкальный фестиваль Восточной Украины — Impulse Fest, 7—8 сентября он вновь зазвучит на Арт-заводе "Механика". Меломанов будут радовать 5’nizza, Jamala, O.Torvald, Krec, Alyona Alyona, "Один в каное", Оркестр Че. Двухдневный абонемент обойдется в 700 грн. 

Тем временем, в Одессе гуляет Сорочинская ярмарка.

А в Киеве готовятся к празднованию 23-й годовщины Конституции УкраиныКиевлян и гостей города ждет ​​насыщенная программа праздничных мероприятий. В частности, согласно плану мероприятий, ожидается возложение цветов, проведение фотовыставок, показ научно-познавательных фильмов, концертные программы, пешеходная экскурсия, легкоатлетический пробег и тому подобное. 

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Тег фестиваль, праздник, конкурс красоты

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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