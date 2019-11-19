Фигурант дела о краже асфальта сбежал из Харькова в Барселону – СМИ

Чиновник улетел в Испанию после разоблачения крупной аферы его подчиненных

Фото: "Укравтодор" / Facebook

Чиновник из Харькова Владимир Чумаков, подчиненные которого попались на крупной афере с продажей асфальта на сумму в 10 миллионов гривен, – начальник Департамента дорожного хозяйства мэрии улетел в Барселону.

Как сообщает харьковский Telegram-канал "Раклы", в деле о хищениях готовятся новые задержания.

По данным журналистов, при ремонте дорог, когда специальные машины срезают верхний слой асфальта, чиновники наладили его сбыт на свою фирму-"прокладку" по цене, заниженной в пять-шесть раз, а потом уже она перепродавалась по рыночной стоимости.

Оба задержанных работали непосредственно под началом Владимира Чумакова, который руководит департаментом.

В домах и офисах задержанных чиновников уже провели обыски и объявили им о подозрениях. В ближайшее время должны избрать меру пресечения.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Харьковской области чиновники Госэкоинспекции попались на взятке. Два начальника отделов Госэкоинспекции в Харьковской области требовали переписать на доверенных лиц 50 га земель госпредприятия, которое готовится к приватизации.

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