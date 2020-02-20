Фонд Рината Ахметова помог с операцией мальчику, у которого нашли порок сердца

Очередь на имплант – на несколько лет. Такой ответ получила семья Балюк из Харькова, когда сыну срочно нужно было устранить порок сердца. Вместо разреза на грудной клетке ее можно оперировать по инновационному методу, пациент при этом может находиться в сознании.

Несмотря на свои три года, Влад уже имеет первые успехи в спорте. Мальчик увлекается плаванием.

"Ему тяжело, но вообще он достигали результатов для его возраста. Он даже один раз учавствовал в соревнованиях и занял первое место", – говорит о Владе его мама Екатерина Назарова.

В больнице ребенок был вместе с родителями. Вместе готовились к операции. Екатерина и Максим отвлекали себя и сына от дурных мыслей, как могли.

"Он любит, когда кто-то с ним занимается. Полепить, порисовать, поиграться песком кинетическим. Любое занятие, он абсолютно за все", – говорит мать Владислава Екатерина Назарова.

Для женщины быть рядом с сыном было крайне трудно – она ​​ждет второго ребенка. В институт Амосова приехали из Харькова. Все – из-за порока сердца.

"Сказали: мы поставим вас на бесплатную операцию в очередь. Но эта очередь может быть и два, и три года. Все врачи сказали, чем раньше вы это сделаете, тем будет лучше для ребенка. Ребенок после этого становится абсолютно здоров", – рассказывает отец Владислава Максим Балюк.

Чтобы Влад выздоровел, нужны немалые средства на имплант. Максим говорит, за помощью обращались в десятки фондов.

"И только Фонд Рината Ахметова ответил сразу. Буквально через 15 минут. Они даже сами перезвонили. Отреагировал на крик души, помощь. Я на работе расплакался. Слезу пустил. Я и сейчас еле слезы сдерживаю. Я же вроде мужчина", – говорит отец Владислава Максим Балюк.

Это действительно спасение для ребенка. Причем, после операции не остается большого шрама. Ведь медики уже несколько лет оперируют детей инновационным методом.

"Хирургически в нашем институте детки практически уже не оперируются", – говорит эндоваскулярный кардиохирург института Амосова Игорь Диткивский.

Операция Владислава прошла успешно. Недостаток межпредсердной перегородки устранен.

"Огромное спасибо! Без Рината Ахметова нам бы было очень тяжело, вряд ли бы смогли бы сделать на данном этапе эту операцию", – говорит мама Владислава Екатерина Назарова.

"Я очень благодарен Фонду Рината Ахметова и его команде за то, что они помогают деткам. Спасибо, что есть такие люди, которые помогают", – говорит папа Владислава Максим Балюк.

Почти 90% таких отверстий медики ежегодно закрывают именно оклюдерами. И советуют не медлить родителям, а также провериться. Ведь врожденный порок сердца – это, в основном, генетическое заболевание.

"У нас часто такое бывало, что мы оперировали ребенка, а потом папа говорит: а можно я себе сделаю эхокардиографию? И находили порок", – вспоминает эндоваскулярный кардиохирург института Амосова Игорь Диткивский.

Проект "Здоровое сердце" работает с 2017 года. Фонд Рината Ахметова спас жизнь уже 119 детей с диагнозом "порок сердца".

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помогает семье, живущей в прифронтовом поселке.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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