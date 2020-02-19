Фонд Рината Ахметова помогает семье, живущей в прифронтовом поселке

Вырастить детей на линии разграничения, в окружении разрушенных домов, – задача очень сложная. Анастасия Кириченко из прифронтового Луганского воспитывает сына, дочь и еще взяла под опеку племянницу. Как выдерживает семья тяжелые испытания и что помогает не падать духом, видели корреспонденты "Сегодня".

Спокойствие и уверенность в будущем – в результате все это стало недосягаемым для жителей Луганского. На улице, где живет Анастасия Кириченко, почти все уехали.

"Война началась, люди выехали, а возвращаться не хотят", – говорит жительница Луганского Анастасия Кириченко.

Обстрелы не утихают. Для детей это ежедневный стресс. Девятилетняя Саша тяжело переживает громкие взрывы. Успокоить девочку самостоятельно Анастасия не в состоянии.

"Когда начинаются обстрелы, вот это гупанье все, она начинает кричать, она синеет – вот до такой степени у нее испуг", – говорит Анастасия Кириченко.

Женщина воспитывает сына и дочь. А племянницу спасла от детского дома. Родная мама из-за болезни не может заниматься дочкой.

"Либо они забирали бы ее в детдом, либо мы ее забрали бы. Мы с мужем сели подумали: где двое детей, там и трое", – говорит Анастасия.

Сашу Анастасия воспитывает уже шесть лет. У ребенка – несколько сложных диагнозов.

"Ей девять лет почти, она не разговаривает – она разговаривает, как ребенок в полтора-два года", – говорит Анастасия Кириченко.

Ежедневно с ребенком часами изучают цифры и буквы. Все для того, чтобы подарить девочке надежду на будущее.

Анастасия все время проводит с детьми. Говорит, мечтает найти работу, но из-за боевых действий зарабатывать в Луганском негде. Сейчас прокормить большую семью очень сложно.

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"То же масло, тот же сахар, макароны – это для нашей семьи самое ходовое", – объясняет Анастасия Кириченко.

Самые необходимые продукты семья Кириченко получает от Фонда Рината Ахметова. За годы боевых действий вдоль линии разграничения уже выдано более 12,4 млн. наборов выживания.

"Именно Ринат Ахметов постоянно помогает. Спасибо ему огромное, что не забывает", – говорит жительница Луганского Анастасия Кириченко.

Когда на улице слышны выстрелы, дети отвлекаются как могут. Максим любит рисовать.

"Чтобы рисунок получился, надо туда вкладывать много любви и труда", – говорит Максим Кириченко.

Ради детей мама на многое готова. И все вместе надеются дождаться настоящей мирной жизни.

"Хочется, чтобы наступил мир, закончилась война наконец-то, чтоб у детей могло быть будущее", – говорит о своей мечте жительница Луганского Анастасия Кириченко.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помог услышать мир мальчику Дамиру из Мариуполя.

Также мы писали о том, что Фонд Рината Ахметова помогает многодетной семье Костюк, чей дом разрушила мина.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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