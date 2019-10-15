Фонд Рината Ахметова помогает маленькому харьковчанину сказать первые слова

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Фонд Рината Ахметова, который занимает первое место по узнаваемости гражданами Украины, помог семье маленького Валентина из Харькова приобрести современные слуховые аппараты.

Стресс для родителей. Испытания для ребенка. Маленьком Валентину диагностировали тугоухость третьей степени. Без срочной слухокоррекции он не услышит этого мира и не сможет научиться разговаривать.

Валентину очень нравятся качели! Но свои эмоции он может показать только жестами, ибо – не слышит и не разговаривает.

"Угрозы будут везде! И машины, и поезда. Для обычного человека, который хорошо слышит, это все, как бы, нормально, а вот для него будет тяжело", – сетует Валентин Пасечник, отец Валентина.

Проблемы со слухом у мальчика врожденные. Впрочем, диагноз установили недавно. Родители подозревали – что-то не так. Впоследствии решили пройти обследование.

"Мы были в шоке. Правда. Мы думали, что он не слышит, но не так сильно. Мы не думали, что там третья степень", – говорит Надежда Пасечник, мать Валентина.

Третья степень тугоухости – совсем не то, что глухота, успокаивают врачи.

"Вовремя проведенное слухопротезирование позволит Валентину с дополнительными занятиями с сурдопедагогами научиться разговаривать и не отставать в развитии" – уверяет Виктория Смирнова, аудиолог, слухопротезист.

Вот только зарплаты родителей – слесаря ​​и библиотекаря – не хватит, чтобы приобрести слуховые аппараты, которые так нужны Валентину.

"Сразу поняли, что таких денег у нас нет. И решили попросить помощи у Фонда. Нас приняли сразу и не отказали", – делится мама мальчика.

Благодаря своевременной помощи, семье удалось сразу получить специальные устройства. Ведь промедление может привести к тому, что ребенок так и не скажет своих первых слов. Пока мама отвлекает сына любимым мультфильмом, врач – устанавливает слуховые аппараты.

"Аппараты маленькие, удобные, достаточно мощные", – отмечает врач.

Родители не могут сдержать эмоций.

"Мы очень рады, что Валику дали аппараты. Для нас это самое большое счастье, наверное, чтоб наш ребеночек слышал", – говорит мама мальчика.

После общения с слухопротезистом, семья направляется в гости к бабушке. А у нее – куча занятий для единственного внука.

Бабушка всегда находит общий язык с Валентином. Радуется, что имея слуховые аппараты, внук сможет общаться и со сверстниками.

"Низкий поклон Ринату Леонидович Ахметову, потому что мы бы сами не справились, большое ему спасибо", – говорит женщина.

Родные готовы к дальнейшей работе – занятиям с сурдологами и логопедами – чтобы только ребенок смог слышать и разговаривать.

Напомним, что по результатам социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в июне 2019 года, Фонд Рината Ахметова возглавляет рейтинг благотворительных организаций в Украине.

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