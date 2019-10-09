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Фонд Рината Ахметова – самая узнаваемая благотворительная организация Украины

9 октября, 16:05

Согласно результатам опроса, каждый третий украинец знает о деятельности Фонда

/ Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова занимает первое место по узнаваемости гражданами Украины. Такие результаты показал опрос общественного мнения для оценки изменений в узнаваемости граждан относительно общественных организаций и их деятельности, проведенный Фондом "Демократические инициативы".

На вопрос социологов "Можете ли вы назвать одну организацию?" (вспомнить название благотворительной или общественной организации без подсказки – прим. ред.) большинство опрошенных (33%) назвало Фонд Рината Ахметова. Среди узнаваемых также Фонд Виктора Пинчука, его назвали 11% опрошенных, Красный крест – 2% и "Каритас Украина" – 2%.

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Опрос проводился 14–27 июня и 10–23 июля 2019 года. Метод исследования – личные интервью дома у респондентов с использованием планшета (CAPI). Выборка: 2054 жителя Украины возрастом от 18 лет и старше.

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Фото: А. Бойко, "Сегодня"

Напомним, что по результатам социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в июне 2019 года, Фонд Рината Ахметова возглавляет рейтинг благотворительных организаций в Украине.

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