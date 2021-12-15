Фото дня. На могиле Кернеса в Харькове установили новогоднюю елку

В Харькове сегодня, 15 декабря провели панихиду к годовщине смерти Геннадия Кернеса. На могиле бывшего мэра установили новогоднюю елку.
Об этом сообщает Perepichka News.
Небольшое украшенное дерево поставили возле могилы Кернеса на втором городском кладбище. Само место захоронения покрыли ветвями елки.
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Также там сегодня провели службу к годовщине смерти бывшего главы города. На панихиду пришли местные жители и чиновнике, в том числе новый мэр Харькова Игорь Терехов.
Служба продолжалась до 12:00, на это время полиция перекрывала улицу Пушкинскую на участке от Веснина до Новой улицы.
Как в Харькове чтят память Кернеса
В Харькове после смерти бывшего мэра города Геннадия Кернеса долго шла речь о том, как увековечить его память в городе. И сделали для этого уже немало:
- 24 января этого года в Харькове автомобилисты провели флешмоб в память о Кернесе. Они выстроили его любимый жест – Victory.
- Также в городе провели выставку собак в память о Кернесе. Бывший мэр города очень любил этих животных. Выставку назвали "Кубок Памяти Г. Кернеса 2021".
- В июле экс-мэра посмертно объявили почетным харьковчанином. За это решение проголосовали 62 депутата, восемь избранников воздержались.
- Кроме того, сообщалось, что в честь Кернеса в городе намерены назвать проспект.
- В августе на День города открыли мемориальную доску бывшему мэру Геннадию Кернесу, который 10 лет был городским головой. Доску разместили на здании Харьковского горсовета.
- В Харькове установят памятник Кернесу. Он должен передавать характер харьковского градоначальника. Кернес будет изображен идущим