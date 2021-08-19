Главу Харьковского облсовета уволили – кто станет его преемником

Срочная новость / Фото: Сегодня

В четверг, 19 августа, в Харькове депутаты облсовета на внеочередном заседании проголосовали за увольнение Артура Товмасяна с должности председателя.

Реклама

Об этом сообщает местное издание РЕДПОСТ.

Оказалось, что сам Товмасян подал заявление о сложении полномочий, а заседание облсовета началось с рассмотрения вопроса об увольнении в связи с досрочным прекращением полномочий.

Облсовет поддержал увольнение председателя Артура Товмасяна. "За" проголосовали 88 депутатов.

Дополняется...