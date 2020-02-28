Говорящий ворон в Харькове шокирует прохожих: забавное видео

В Харьковском зоопарке устроили праздник в честь 15-летия ворона по кличке Карлуша, который успешно имитирует человеческую речь: когда именинник заметил, что ему несут угощение, он начал повторять "давай-давай".

По словам служителей зверинца, этими словами ворон всегда встречает работников зоопарка, которые несут ему пищу, а в других случаях может воспользоваться ими, чтобы о чем-то просить, сообщает "Объектив".

"Сегодня у красавца день рождения – ему исполняется 15 лет. Возраст как для дикой природы довольно почтенный, поскольку в природных условиях средняя продолжительность жизни – 10-15 лет. Насчет зоопарков – тут вороны бьют рекорды, празднуя даже 70-летие", – объяснила спикер Харьковского зоопарка Жанна Сивуха.

Карлуша появился в зоопарке маленьким птенчиком – его нашли харьковчане и некоторое время он жил в их семье, а потом они решили передать его специалистам.

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Как только Карлуша увидел праздничные лакомства, начал бесконечно повторять "давай-давай". Так птица намекает, что время подарков настало.

"А подарком для нашего ворона-говоруна стала коробочка-открытка с фото именинника и вкусным угощением: внутри – большое разнообразие лакомств – рыба, мясо, овощи, фрукты, орехи, сухофрукты и веник. Дело в том, что Карлуша очень любит разбирать веники или метлы на прутики", – объяснила Жанна Сивуха.

По ее словам, разбирать веник ворон может часами, а служители заверили, что говорить Карлушу никто не учил – птица оказалась активной и самостоятельно начала повторять звуки за своими соседями.

Напомним, ранее в Харьковском зоопарке отмечали день рождения розового пеликана – питомец по кличке Малюк стал первым за полвека представителем этого вида, который родился и вырос в неволе.

Также мы сообщали о том, как в Харькове в один из супермаркетов забежала обезьяна. Очевидцы сняли этот необычный инцидент на видео и выложили его в сеть.

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