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Гранатометы, пулеметы и устройства ночного видения: у харьковчанина нашли целый арсенал оружия (фото)

15 апреля, 17:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Харькове в гараже у мужчины нашли гранатометы, автоматы, пистолеты и патроны к ним – подробности

В Харькове у местного жителя обнаружили целый арсенал оружия. В том числе пулеметы, гранатометы и гранаты.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что находку обнаружили в гаражном кооперативе.

Полицейские изъяли:

  • два гранатомета РПГ-26;
  • три пулемета ПКМ;
  • ручной пулемет РПК и ствол к нему;
  • два пистолета "Люгера";
  • три пистолета WALTHER;
  • пистолет "Глок-19" с глушителем;
  • пистолет "СР-10SI";
  • автомат AGR-47;
  • магазины с патронами для всего оружия;
  • семь гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами;
  • 32 гранаты ВОГ;
  • противопехотная мина;
  • два устройства ночного видения.
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Весь арсенал отправили на экспертизу. По факту незаконного хранения оружия копы начали уголовное производство, 54-летнему харьковчанину скоро сообщат о подозрении. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, какое оружие украинцы пытались пронести с собой в суды за последние два года.

Кроме того, в Харьковской области у задержанного боевика нашли арсенал оружия РФ.

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Харьков оружие арсенал гранаты автоматы гранатометы
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