Українська
$ 27,73
32,93
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харьковской области у задержанного боевика нашли арсенал оружия РФ (фото и видео)

24 марта, 15:40

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Оружие готовили для террористических актов в Украине

Правоохранители в Харьковской области обнаружили схрон оружия у боевика так называемой "ЛНР", которого задержали ранее. В тайнике были в том числе реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 российского производства.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что у боевика нашли заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова. Именно там нашли спрятанный арсенал.

/ Фото: СБУ

Реклама

Так, из тайника изъяли:

В тренде
В оккупированной Горловке заметили танки: видео
  • 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;
  • две противопехотные мины;
  • 30 гранат Ф-1 и РГД-5;
  • 20 запалов к ручным гранатам;
  • почти 6 кг пластической взрывчатки;
  • шесть электродетонаторов;
  • две зажигательные трубки;
  • десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;
  • электропровод и элементы питания;
  • более 2200 патронов.

По предварительным выводам, тайник сделали для терактов в Украине. Копы начали уголовное производство и сейчас ищут других причастных.

Реклама

Напомним, ранее в Луганской области СБУ обнаружила арсенал оружия, боеприпасы и взрывчатку диверсионной группы боевиков.

Кроме того, в Харьковской области нашли огромный тайник со взрывчаткой и боеприпасами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

оружие СБУ харьковская область боевик тайник схрон
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все больше тяжелобольных – молодые: в Харькове критическая ситуация с COVID-19
Все больше тяжелобольных – молодые: в Харькове критическая ситуация с COVID-19Харьков
Карантин в Харьковской области: школы отправили на дистанционку
Карантин в Харьковской области: школы отправили на дистанционкуХарьков
Карантин в Харькове: будут ли вводить
Карантин в Харькове: будут ли вводить "локдаун"?Харьков
В Харьковской области напали на медиков скорой помощи
В Харьковской области напали на медиков скорой помощиХарьков
Смертельные взрывы в Балаклее: экс-майор ВСУ получил подозрение
Смертельные взрывы в Балаклее: экс-майор ВСУ получил подозрениеУкраина
Под Харьковом произошло ДТП с Tesla, пострадали шесть человек
Под Харьковом произошло ДТП с Tesla, пострадали шесть человекХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять