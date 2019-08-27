Школьные покупки в Харькове: горожане штурмуют ярмарки и делают покупки в складчину

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Харьковские школьники готовятся вернуться за парты, а их родители, так же, как и их днепровские "коллеги", в преддверии 1 сентября штурмуют рынки, магазины и школьные ярмарки, чтобы собрать чада.

Корреспонденты "Сегодня" подсчитали, во сколько в среднем обойдется поход за знаниями (смотрите инфографику) и как предприимчивые горожане научились экономить.

Супермаркеты, магазины и даже рынки уже "переключились" на школьную тематику – они проводят ярмарки, фестивали и устраивают акции, привлекая покупателей скидками. Правда, опытные родители говорят, что не всегда там можно сэкономить деньги, зато такой поход может сохранить время, ведь все необходимое легко найти в одном месте.

"Я обычно покупаю дочке необходимое в магазинах и на рынках. Раньше форму шили на заказ всему классу, а в этом году дочка перешла в другую школу, и впервые покупала одежду на свой вкус. Хотелось выбрать стильные и качественные вещи, чтобы она чувствовала себя комфортно и уверенно в новом коллективе. Так, только сарафан обошелся в 1500 грн. А общий бюджет школьной одежды затянул на 4000 грн", — рассказала нам мама пятиклассницы Олеся Криворучко.

А вот за канцтоварами женщина обычно ходит на книжный рынок на ул. Клочковской, которому отдает предпочтение за ассортимент и цены.

Некоторым родителям удается сэкономить благодаря прошлогодним покупкам.

"У меня дочка не сильно выросла. Блузки, рубашки, юбочки и платья ей впору. Так что пока без обновок. Обувь, конечно, буду новую покупать. Школьный рюкзак также сохранился в идеальном состоянии, сэкономим и на некоторых школьных принадлежностях", – отметила мама второклассницы Татьяна Кирнос.

Все чаще харьковчане предпочитают делать покупки в сети, полагая, что там можно отыскать хороший товар за приемлемые деньги.

"В этом году решила заказать сыну одежду для второго класса за границей. Удалось купить все в разы дешевле. Чаще всего одежду продают упаковками до пяти предметов в одной. К примеру, две рубашки в одной упаковке обошлись мне около 137 грн, плюс доставка. Получилось, одна рубашка отличного качества затянула на 80 грн. В целом же заказ из двух пар брюк, четырех рубашек, двух футболок-поло, двух пар спортивных штанов, пяти маек и демисезонной курточки обошлись в 2000 грн", — рассказала нам харьковчанка Оксана Морозова.

Подводный камень в подобных покупках – можно прогадать с размером, ведь примерить вещь и вернуть, если не подошла, – весьма накладно.

"С девочкой, наверное, сложнее сделать выбор без примерки. Стоит ориентироваться на точные замеры в размерной сетке", – говорит мама второклассника.

Еще один способ сэкономить — совершать совместные покупки в сети. Для этого несколько человек собирают заказ для оптового поставщика и делают крупный заказ, рассчитывая на солидную скидку.

Можно отыскать и массу предложений и о продаже одежды б/у: ценники на школьные пиджаки и юбки, костюмы и сарафаны стартуют от 100 грн.

"Продаю старый пиджак сына, в хорошем состоянии, надевали редко, кому-то еще послужит", — говорит Елена, продавец на одной из площадок в сети.

Отыскать в интернете можно новые и бывшие в употреблении школьные принадлежности европейских брендов. К примеру, за 200 грн можно обзавестись школьной сумкой из Германии.

Ранее мы писали о самых главных тенденциях школьной формы в 2019-м году.Даже если в учебном заведении вашей дочери не обязательно носить строгую форму, то все равно придется купить повседневную одежду.

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