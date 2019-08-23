Харьков отмечает День города и получает подарки

Для харьковчан откроют важные объекты и устроят концерт на площади

В Харькове отмечают День города / Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

В Харькове 23 августа отмечают День города, которому исполнилось 365 лет. Именинник отметить свой праздник шумно — с концертом и масштабными подарками, которые готовили не один год. Журналисты "Сегодня" выяснили, какие мероприятия стоит посетить.

Пожалуй, самый долгожданный подарок для харьковчан — обновленный сад имени Шевченко, реконструкция которого началась еще в 2016-м. В июле здесь исчез строительный забор, и взору открылись обновленные аллеи парка со скамейками и беседками, каскад озер с фонтанами и подсветкой, зеленый лабиринт и семь скульптур известных харьковчан.

А вот 23 августа там запустят новый фонтан у зоопарка и покажут "Каскад" после реконструкции. Так, у входа в зоопарк гостей и жителей города отныне будет встречать необычный водоем с "живыми" обезьянками, которые двигаются и играют на музыкальных инструментах.

Этот объект уже успел вызвать немало споров среди харьковчан, которые пытаются отыскать его автора. Правда, даже мэр Геннадий Кернес на сессии в среду не стал называть его имя и лишь сказал, что фонтан находится у входа в зоопарк, что является вполне уместным. А вот "Каскад" после перезагрузки превратился в ступени без протекающей по ним воды. Фонтан будет лишь у подножья.

"Много было критики в наш адрес в связи с тем, что на "Каскаде" убрали воду, но, к сожалению, геология этого участка не позволяет ее там оставить. Насыпные грунты, а также близость метрополитена разрушили основу этой конструкции, и ее просто невозможно сохранить. Однако мы с архитекторами приложили максимум усилий, чтобы обновленный проект выглядел красиво", — сказал первый вице-мэр города Игорь Терехов.

В обновках встретит юбилей и Саржин Яр. Амбициозный проект его реконструкции с искусственными многоуровневыми озерами, подмостками, различными зонами отдыха прибыл на финиш прямо к празднику. В ландшафт Яра отлично вписались семь озер, расположенных на трех разных уровнях, с подмостками и "островками" для деревьев.

"Чистую воду, которая идет из родника, мы попытались принять в определенные архитектурные формы в виде озер, а также увеличили проток воды и думаем, что это решение понравится харьковчанам. В конце родниковая вода, которая проходит через озера, будет уходить под дамбу по спирали вниз и скрываться из виду", — рассказал директор департамента коммунального хозяйства горсовета Алексей Богач.

В Яру установили новые скамейки, деревянные лежаки и металлические кресла, создали внутри навеса над источником иллюзию ночного неба, а еще тут появилась интерактивная детская площадка с "вулканом", спортивный уголок с тренажерами, комната матери и ребенка.

Но в мэрии сообщали, что работа над ландшафтным дизайном продолжится и в следующем году. Зато строители успели соединить Саржин Яр с парком им. Горького дорожкой. Изюминкой обновленного Яра стали две велоэстакады протяженностью около 260 м: велосипедисты могут проезжать по ним, не пересекаясь с пешеходами.

Спешили ко Дню города и со строительством дороги, которая стала продолжением ул. Скрипника в направлении ул. Клочковской.

"На этом участке было перенесено большое количество коммуникаций и построена ливневая канализация. Также мы установили там новый светофор. Эта пробивка решит очень много проблем с трафиком. Она разгрузит ул. Рымарскую и Бурсацкий спуск. Людям будет удобно проезжать из центральной части города на ул. Клочковскую", — сообщил первый вице-мэр Игорь Терехов.

Ко Дню города завершили реконструкцию и самой улицы Клочковской.

ПОЗДРАВЯТ КАМЕНСКИХ И СЕРДЮЧКА

Празднование Дня города началось ранним утром. Как обычно, официальные мероприятия стартуют с возложения цветов к мемориалу Славы в 8:00. А уже в 10:00 в честь Дня государственного флага на пл. Конституции развернут огромное сине-желтое полотно. Здесь также состоятся флешмоб и шоу флагов.

В 18:00 пройдет официальное открытие фонтана в саду имени Шевченко и "Каскада". Главную площадь города на три дня, с 23 по 25 августа, и вовсе решили превратить в праздничный городок, который будет работать с 16:00 до 23:00. Там же в 19:00 состоится "звездный" праздничный концерт.

"Перед харьковчанами и гостями города будут петь Ирина Билык, Верка Сердючка, Оля Полякова, NK (Настя Каменских), группы "Время и Стекло" и Kazka. В рамках концерта также планируют устроить световое шоу и праздник огней под звуки симфонического оркестра Харьковской филармонии", — рассказали в мэрии.

24 августа, ко Дню Независимости, на площади будут выступать гости из зарубежных городов-побратимов Турции, Китая, Израиля, Венгрии и США. 25 августа на площади выступят харьковские коллективы, развлекательные программы представят районы города.

А в парке Горького перед харьковчанами выступят Большой Слобожанский ансамбль песни и танца, Виталий Козловский, группы "Артур Боссо" и Selfy. Начало концерта в 15:30. Для детворы устроят массу активностей, в программе также — конкурс рисунка на асфальте "Город, в котором я живу".

Напомним, ранее мы сообщали о том, как ко Дню добровольца в разных городах Украины прошли яркие флешмобы . Военные оркестры выступили с бесплатными концертами на железнодорожных вокзалах крупных городов страны – Виннице, Днепре, Житомире, Киеве, Львове, Николаеве, Одессе, Ровно, Харькове, Хмельницком и Чернигове.

А перед этим в вестибюле Центрального вокзала "Киев-Пассажирский" прошел флешмоб с участием военных музыкальных оркестров . Музыканты исполнили песню, которая была написана в 1982 году, но в наши дни стала негласным символом армии и патриотического движения.

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