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Харьков в "красной зоне". Будут ли работать школы и спортзалы

16 октября, 15:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Родители смогут решать, вести детей в школу или нет

Несмотря на то, что Харьков попал в "красную зону" карантина , городские школы продолжат работать и не уйдут досрочно на каникулы.

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Об этом заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет "Интерфакс".

"По постановлению Кабинета министров и по вчерашнему заседанию, школы нам не предписано закрывать вообще, поэтому они как работали, так и работают. Каникулы будут начинаться по расписанию, если не будет никаких других нормативно-правовых документов, обязывающих нас закрыть школы раньше", - сказал Терехов.

При этом он подчеркнул, если родители не хотят вести детей в школы, они могут этого не делать.

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Кроме того, продолжат работать и спортклубы при условии соблюдения всех карантинных ограничений (масочный режим, социальная дистанция и наличие дезинфицирующих средств).

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Напомним, ранее мы писали, какие ограничения должны ввести в городе.

Кроме того, сообщалось, что в Харьковской области стремительно растет количество заразившихся коронавирусом. Госпитализировать больных, нуждающихся в кислородной поддержке и лечении, уже "почти невозможно".

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Харьков школа карантин
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