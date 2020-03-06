Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Харьковчанин устроил в вагоне метро странную акцию против коронавируса (видео)

6 марта, 17:08

Сергей Пономаренко

Мужчина раздавал народные средства, якобы помогающие побороть коронавирус

Странную акцию против коронавируса, который уже зафиксирован в Украине, устроил харьковчанин в вагоне подземки. На раскладном столике он разложил народные средства против болезней, которые, якобы, должны помочь и при коронавирусе – лук, чеснок и лимоны. Мужчина угощал ими других пассажиров. Одни брали подарки, другие – снимали происходящее на видео.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в США решено провести испытание лекарства против коронавируса на человеке. Научно-медицинские учреждения США начали исследования новых препаратов против коронавируса COVID-19 на пациентах, у которых подтверждено заражение. Первым участником испытания стал гражданин США, эвакуированный с круизного судна Diamond Princess, которое находится в японском порту Йокогама. Об этом сообщил Национальный институт здоровья США.

Реклама

В свою очередь, группа ученых Тяньцзиньского университета во главе с профессором Хуаном Цзиньхаем заявила об успешной разработке пероральной вакцины против коронавируса.

В тренде
Зеленский приехал в Новые Санжары: видео

А главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан в средине февраля сообщил, что четыре вакцины против коронавируса сейчас находятся в разработке, и две из них могут начать тестировать на людях через три-четыре месяца.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков метро акция коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Барабашово слышны выстрелы и взрывы: что происходит (видео)
На Барабашово слышны выстрелы и взрывы: что происходит (видео)Харьков
По торговому центру в Харькове бегал
По торговому центру в Харькове бегал "малыш из Мадагаскара": забавное видеоХарьков
Скандальный дрифт в Харькове: за рулем BMW был сын депутата
Скандальный дрифт в Харькове: за рулем BMW был сын депутатаХарьков
Расстрел патрульными авто в Харькове: в деле всплыли неожиданные детали
Расстрел патрульными авто в Харькове: в деле всплыли неожиданные деталиХарьков
В Харькове из-за коронавируса на уши подняли медиков: фото и видео
В Харькове из-за коронавируса на уши подняли медиков: фото и видеоХарьков
"Я не вирус! Я человек!": в Харькове студент из Китая устроил пикет (фото)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...