Харьковчанин устроил в вагоне метро странную акцию против коронавируса (видео)

Странную акцию против коронавируса, который уже зафиксирован в Украине, устроил харьковчанин в вагоне подземки. На раскладном столике он разложил народные средства против болезней, которые, якобы, должны помочь и при коронавирусе – лук, чеснок и лимоны. Мужчина угощал ими других пассажиров. Одни брали подарки, другие – снимали происходящее на видео.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в США решено провести испытание лекарства против коронавируса на человеке. Научно-медицинские учреждения США начали исследования новых препаратов против коронавируса COVID-19 на пациентах, у которых подтверждено заражение. Первым участником испытания стал гражданин США, эвакуированный с круизного судна Diamond Princess, которое находится в японском порту Йокогама. Об этом сообщил Национальный институт здоровья США.

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В свою очередь, группа ученых Тяньцзиньского университета во главе с профессором Хуаном Цзиньхаем заявила об успешной разработке пероральной вакцины против коронавируса.

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А главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан в средине февраля сообщил, что четыре вакцины против коронавируса сейчас находятся в разработке, и две из них могут начать тестировать на людях через три-четыре месяца.

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