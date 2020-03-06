Коронавирус в Черновцах: стало известно, как чувствует себя инфицированный

Пневмонии у мужчины, по словам медиков, нет

Житель Черновцов, у которого подтвердили новый коронавирус, сейчас чувствует себя хорошо. Пневмонии у него нет, кашель становится менее интенсивным.

"Инфицированный житель Черновцов чувствует себя хорошо. Температура колеблется он нормальной до 38 градусов, кашель уменьшается. Пневмонии у него нет", – сообщила корреспондент "Украина 24".

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Также журналист рассказала, что, по последним данным, в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы находятся 5 человек с подозрением на коронавирус. У них всех уже взяли анализы и отправили в лабораторию в Киев.

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Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Украине зафиксировали 3 марта. Мужчина привез вирус в Украину после путешествия с женой по Италии. На пограничном пункте температуры и других признаков гриппа у мужчины не обнаружили, но потом его состояние ухудшилось.

Кроме того, мужчину с подозрением на инфекцию COVID-19 госпитализировали в Хмельницком. Сейчас он находится в Хмельницкой городской инфекционной больнице в тяжелом состоянии. Результаты анализа на вирус будут известны только на следующей неделе.

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