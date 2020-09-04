Харьковчанин выиграл суд против Украины: 10 тысяч евро за пытки в милиции

Мужчину подозревали в краже телефона, хотя он настаивал на своей невиновности

Европейский суд по правам человека принял решение в пользу жителя Харькова. Он добивался возмещения морального ущерба за пытки в милиции, куда его забрали якобы за кражу телефона, избивали и грозили изнасилованием.

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Соответствующее решение ЕСПЧ было опубликовано 3 сентября, сообщает NewsRoom.

В документах указано, что в сентябре 2011 года 28-летнего Мирчу Ротаря задержали по подозрению в краже мобильного телефона. Его обвинили в том, что он вытащил мобильник у пассажирки автобуса, а потом пытался сбежать от погони.

"Сотрудники милиции били его кулаками и ногами, били его об пол, сидели на его теле, скручивая руки, угрожали изнасиловать, зажимали гениталии и били током", - говорится в материалах суда.

По заключению медиков "скорой", после пребывания в райотделе, у мужчины было сотрясение мозга, гематома в области виска, синяк в области носа, ушиб шейного отдела позвоночника, ссадины на бедре и руках.

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Было открыто уголовное дело, а через полтора года районный суд признал его виновным в грабеже и приговорил к четырем годам лишения свободы. Мужчина не признавал своей вины, а в суде объяснял, что проспал остановку, а когда понял это, пытался быстро выбежать из маршрутки, но чужого не брал – получив удар по голове, он начал инстинктивно убегать.

Апелляции не помогли — в октябре 2013 года его приговор вступил в силу. Находясь в СИЗО, мужчина пытался доказать невиновность и факт пыток в милиции, однако из всех инстанций получал ответ: "признаки жестокого обращения с задержанным отсутствуют".

Пройдя все инстанции в Украине, мужчина обратился в ЕСПЧ с требованием возместить 40 000 евро морального ущерба. Спустя восемь лет Евросуд вынес свое решение: Украина должна выплатить Мирче Ротарю 10 000 евро моральной компенсации и еще 2000 евро за услуги адвоката.

Напомним, ранее служба внутренней безопасности Нацполиции задержала двоих полицейских Кагарлыкского отдела полиции. Перед этим в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

Позже суд избрал меру пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

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