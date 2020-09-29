Харьковская полиция назвала самый опасный район области

Больше всего тяжких преступлений совершалось в Чугуевском районе

Самым криминогенным районом Харьковской области оказался Сахновщинский, а больше всего тяжких преступлений совершалось в Чугуевском районе.

Реклама

Об этом рассказал глава областного управления Нацполиции Валерий Сокуренко, сообщает "Объектив".

Так, в Сахновщинском районе за первое полугодие было совершено 89 уголовных преступлений. На пять меньше – в Чугуевском, а в Волчанском – 75.

По количеству тяжких и особо тяжких преступлений лидируют Чугуевский и Печенежский районы, спокойнее всего могут себя чувствовать жители Валковского, Великобурлукского и Барвенковского районов.

Напомним, Украина возглавила рейтинг преступности в Европе.Наша страна возглавила список с показателем 48,8, а индекс безопасности составил 51,1. Второе место заняла Швеция, а третье – Франция. Последнее место заняла Словения с индексом 20,95.

Реклама

Ранее в Нацполиции заявляли, что в 2019 году было меньше всего убийств в истории Украины. Правоохранители говорят, что меньше стало и грабежей, и разбоев.

В то же время за последние пять лет в Украине возросло минимум в 2,5 раза количество информационных преступлений, а в даркнете становится все больше предложений для хакеров.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама