Харьковские копы предупредили о телефонных аферистах и дали советы

За один день в полицию поступило пять заявлений о деятельности аферистов

В Волчанском районе Харьковской области активизировались телефонные мошенники – за один день в местный отдел полиции поступило пять сообщений о преступных действиях относительно людей преклонного возраста, а общая сумма нанесенных убытков составила 26 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, аферисты звонили потерпевшим на домашний телефон и представлялись родственниками или сотрудниками правоохранительных органов.

При этом пожилых людей пугали тем, что их близкие якобы попали в дорожно-транспортное происшествие, в полицию или в больницу и, чтобы "избежать неприятностей" предлагали заплатить большие суммы денег, которые необходимо было отдать якобы "жене" потерпевшей стороны или сотруднику правоохранительных органов.

Копы обнародовали приметы подозреваемой – это женщина среднего роста, 165-170 см, на вид ей около 30-40 лет, среднего телосложения, славянской внешности, с прямыми темными волосами. Была одета в футболку светлого цвета и черную юбку ниже колен и передвигалась на автомобиле ВАЗ красного или розового цвета.

В полиции попросили граждан, которые имеют какую-либо информацию о разыскиваемой или ее местонахождении, сообщить об этом. Также копы призвали граждан быть осторожными и не идти на контакт с аферистами, а в подобных случаях сразу же звонить родственникам, проверяя информацию об их местонахождении, и сообщать в полицию.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассказали о том, как украинцев обманывают телефонные мошенники, притворяясь банкирами, работниками соцслужб и даже психологами.

При этом в Киберполиции заверили, что знают о деятельности мошенников. По их словам, "умельцы" отсылают сообщения с помощью сервиса бесплатных SMS и могут указать любой номер отправителя.

Другим видом мошенничества оказались махинации на некоторых сайтах по трудоустройству: желающих найти работу заманивают выгодной вакансией с минимальными условиями. Когда на такие объявления находятся соискатели, они не всегда обращают внимание на то, что номер, указанный в предложении, может быть платным – с начальными цифрами 070 и 090. Дозвонившись до них, абонент платит за каждую минуту разговора столько, сколько установил собственник номера.