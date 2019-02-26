Харьковские пограничники перехватили женщину с грузом контрабандного серебра

Харьковчанку с грузом серебра перехватили пограничники на КПП Александровка

В Харьковской области перехватили контрабандистов. Фото: ГПСУ

Харьковские пограничники перехватили женщину с грузом контрабандного серебра //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/514/6e2/5c75146e28463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/514/6e2/5c75146e28463.jpg 2019-02-26T12:28:11+02:00 Харьков Харьковчанку с грузом серебра перехватили пограничники на КПП Александровка

Харьковские пограничники задержали женщину, которая контрабандным путем пыталась вывезти в Россию партию серебра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госпогранслужбы.

Как стало известно, утром 25 февраля в пограничном пункте пропуска Александровка была задержана 66-летняя харьковчанка, которая пешком направлялась в Россию. В ходе проверки на нее отреагировал металлодетектор.

Во время более подробного досмотра силовики обнаружили на ее теле специальный пояс, в отсеках которого лежали более 70 ювелирных изделий, вероятнее всего, из серебра.







Запрещенный багаж сотрудники Государственной фискальной службы изъяли и передали на экспертизу. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, не так давно в Мукачево на Закарпатье со стрельбойзадержали опасного преступника. При проведении более 20 обысков было изъято 7,5 л опиума экстракционного, а это – 150 тыс. доз наркотика на сумму около 15 млн гривен.

Также мы писали, что в Украине хотят декриминализировать хранение наркотических средствс целью собственного употребления.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" в ходе проверки багажа, ехавшего из Варшавы транзитом в Тель-Авив, нашли 5,4 кг кокаина. В чемодане была двойная стенка, за которой лежали 5 свертков с белым порошком.

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