Харьковские пограничники перехватили женщину с грузом контрабандного серебра
Харьковчанку с грузом серебра перехватили пограничники на КПП Александровка
Харьковские пограничники задержали женщину, которая контрабандным путем пыталась вывезти в Россию партию серебра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госпогранслужбы.
Как стало известно, утром 25 февраля в пограничном пункте пропуска Александровка была задержана 66-летняя харьковчанка, которая пешком направлялась в Россию. В ходе проверки на нее отреагировал металлодетектор.
Во время более подробного досмотра силовики обнаружили на ее теле специальный пояс, в отсеках которого лежали более 70 ювелирных изделий, вероятнее всего, из серебра.
Запрещенный багаж сотрудники Государственной фискальной службы изъяли и передали на экспертизу. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, не так давно в Мукачево на Закарпатье со стрельбойзадержали опасного преступника. При проведении более 20 обысков было изъято 7,5 л опиума экстракционного, а это – 150 тыс. доз наркотика на сумму около 15 млн гривен.
Также мы писали, что в Украине хотят декриминализировать хранение наркотических средствс целью собственного употребления.
Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" в ходе проверки багажа, ехавшего из Варшавы транзитом в Тель-Авив, нашли 5,4 кг кокаина. В чемодане была двойная стенка, за которой лежали 5 свертков с белым порошком.
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