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Харьковские ультрас отметят пятилетие шлягера "Путин – х**ло"

Сегодня, 10:52

Акция пройдет на площади Конституции

Фото: MyKharkov.info
Фото: MyKharkov.info.

В Харькове в пятницу, 26 апреля, фанаты футбольной команды "Металлист" соберутся на площади Конституции по поводу пятилетия знаменитой песни-слогана "Путин – х**ло".

"Славные ультрасы харьковского Металлиста решили напомнить, кто такой путин, как и пять лет назад. После чего их песня стала мировым хитом. В пятницу, 26 апреля, в 16:00 с площади Конституции в Харькове выйдем все вместе и напомним "х..лу", кто он, напомним всему миру, кто мы и кто он", – говорится в сообщении сообщества в Facebook.

Песня "Путин – ...уйло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" впервые прозвучала в 2014 году в Харькове во время совместного марша ультрас ФК "Металлист" и "Шахтер", напоминает Харьков today. Текстом песни стал римейк припева болельщиков "Металлиста" о бывшем президенте ФФУ. Мелодию к композиции о Путине взяли из песни Дэвида Хесса "Speedy Gonzales" 1961 года.

Как сообщалось, знаменитая песня прозвучала по российскому ТВ во время матча сборных Украины и Германии в 2016 году. 

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Тег Харьков, ультрас, путин хуйло, металлист

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