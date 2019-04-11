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В полиции Харькова выявлен агент Кремля

Сегодня, 13:49

Он успел собрать данные на 500 украинских активистов

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

В Харькове Служба безопасности Украины задержала полицейского по подозрению в работе на российскую разведку.

Об этом на брифинге сообщил представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

По его словам, 9 апреля СБУ задержала сотрудника Главного управления Нацполиции в Харьковской области, который был завербован Главным (разведывательным) управлением Генштаба Вооруженных сил РФ.

Установлено, что подозреваемый собирал и передавал российской разведке секретные данные из документов Нацполиции и МВД, а также сведения о дислокации и мобилизационной готовности военных подразделений.

Также он собрал персональные данные на 500 проукраинских активистов – жителей Харькова и области.

Полицейский несколько раз выезжал на территорию РФ.

Подозреваемый задержан, ему сообщено о подозрении в госизмене.

Как сообщалось, СБУ предотвратила в харьковском метро теракт, организованный спецслужбами России.

Также в ХарьковеСБУ задержала сотрудника "военной разведки "Новороссии".

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Тег Россия, Харьков, СБУ, полиция, шпион

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Украинские новости

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