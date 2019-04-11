В полиции Харькова выявлен агент Кремля
Он успел собрать данные на 500 украинских активистов
В Харькове Служба безопасности Украины задержала полицейского по подозрению в работе на российскую разведку.
Об этом на брифинге сообщил представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.
По его словам, 9 апреля СБУ задержала сотрудника Главного управления Нацполиции в Харьковской области, который был завербован Главным (разведывательным) управлением Генштаба Вооруженных сил РФ.
Установлено, что подозреваемый собирал и передавал российской разведке секретные данные из документов Нацполиции и МВД, а также сведения о дислокации и мобилизационной готовности военных подразделений.
Также он собрал персональные данные на 500 проукраинских активистов – жителей Харькова и области.
Полицейский несколько раз выезжал на территорию РФ.
Подозреваемый задержан, ему сообщено о подозрении в госизмене.
Как сообщалось, СБУ предотвратила в харьковском метро теракт, организованный спецслужбами России.
Также в ХарьковеСБУ задержала сотрудника "военной разведки "Новороссии".
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