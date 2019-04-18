Прощание с "Ареной" и комиссия для зоопарка: в Харькове депутаты горсовета провели сессию

Вместо баскетбольной арены возведут высотки, а в метро начнут тестировать электронный билет

Сессия Харьковского горсовета. Фото: пресс-служба мэрии Харькова

Депутаты Харьковского горсовета провели очередную сессию – на повестке дня было более 60 вопросов. Одно из решений поставило крест на долгожданной баскетбольной арене, которая должна была появиться в районе Дворца спорта.

Также во время сессии объявили о переходе на электронный билет в городском электротранспорте и о последних днях карточек для оплаты проезда в метро.

Заседание проходило традиционно: минимум споров, голосование "за" большинством избранников. Правда, на этот раз депутаты заседали немного дольше, обсуждая вопросы, не вошедшие в повестку дня.

Так, мэр Геннадий Кернес долго возмущался по поводу стоимости фруктов для животных зоопарка, которую озвучил с трибуны депутат Игорь Черняк. Правда, еще в феврале прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту закупки лимонов по 110 грн/кг, киви по 160 грн/кг и других. Также в списке Черняка были и ананасы, которых планировали закупить 460 кг по 360 грн за кило, чему очень возмутился мэр.

"Кому в зоопарке нужны ананасы?" – вопрошал градоначальник. Правда, ответа он так и не получил, а потребовал "прекратить безобразие".

"Если кому-то захочется съесть ананас за счет обезьяны, я обещаю, я куплю вам ананасы. Только они будут из кирпичей, эти ананасы, и будете вы их кушать", — возмутился он и поручил создать контрольную комиссию — видимо, для проверки закупок корма для питомцев зоопарка.

Это была не единственная комиссия, которую создали депутаты. Еще одна партия ревизоров отправится контролировать деятельность компании, которая хочет построить завод для переработки ртутьсодержащих отходов и изготовления ртути по ул. Лодзинской, 7.

Депутаты продлили этой компании договор аренды земли еще на пять лет, но пока вопрос строительства решается, в горсовете пообещали следить за чистотой территории и качеством питьевой воды поблизости. По словам Геннадия Кернеса, если нарушения выявят, решение вчерашней сессии можно будет отменить на следующем заседании.

БЕЗ АРЕНЫ.

А вот о строительстве "Харьков Арены", которую планировали возвести к чемпионату Европы по баскетболу еще до 2015-го, пока стоит забыть. Напомним, на территории Украины чемпионат так и не состоялся, да и планировал строить арену беглый олигарх Сергей Курченко. Вчера же депутаты сменили целевое назначение 5 гектаров земли у Дворца спорта — теперь там будут возводить жилые дома.

"Зимой 2015 года мэр не исключал, что завершение строительства "Харьков Арены" будет проводиться за счет города", — заявил депутат Игорь Черняк, который пытался убедить депутатский корпус, что другого такого участка под большой инфраструктурный объект в городе не найти. Избранники же изменили целевое назначение участка по пр-ту Петра Григоренко, 2-б.

С БИЛЕТОМ.

Вице-мэр Харькова Евгений Водовозов анонсировал введение системы расчетов с помощью e-ticket во всех видах общественного электротранспорта. Сейчас валидаторы, по его словам, есть на всех станциях метро, тестировать систему будут месяц-полтора, после чего отменят пополнение карточек метро старого типа.

"Когда карточки заработают единой системой, мы сможем оценить, какие динамические тарифы вводить", — сказал Водовозов.

Также городские депутаты уже традиционно внесли изменения в бюджет. Так, они согласились добавить 7,5 млн грн на возмещение стоимости препаратов инсулина и десмопрессина для обеспечения больных диабетом. На 5 млн грн вырастут и расходы на медобслуживание временно перемещенных лиц.

А на разработку проектно-сметной документации реконструкции сквера Героев "Небесной сотни" направят 1,9 млн грн. Добавили 67 млн грн на укрепление материально-технической базы учреждений образования и здравоохранения, 10 млн грн — на реконструкцию спортивных площадок.

Больше финансов из городского бюджета решили направить и на Программу поддержки ЖСК, ЖК и ОСМД. Так, на ремонт многоквартирных домов выделили 4 млн грн, на ремонт внутриквартальных дорог — 1 млн грн, 600 тыс. грн — на игровые и спортивные площадки. Всего же выделили дополнительно 5,7 млн грн.

Ранее мы писали, что в Харькове начинают готовить стройплощадку под возведение будущих станций метро "Державинская" и "Одесская". Сейчас чиновники решают вопросы отселения и компенсации собственникам жилья, которое находится в зоне строительства, а также приостановления действия договоров с арендаторами земли. В список попали 88 объектов частной собственности и 36 арендаторов коммунальной земли.

Напомним, в Харькове станцию метро превратили в бункер. В городе провели учебную воздушную тревогу, а метрополитен стал для людей укрытием.

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