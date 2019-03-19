Харьковского полицейского уволили за опоздание с подачей декларации о доходах
Полицейского вначале наказали штрафом, а позже уволили
В Харьковской области сотрудник Дергачевского отдела полиции уволен с должности из-за несвоевременно предоставленной электронной декларации о доходах за 2017 год. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
За нарушение требований законодательства, по решению Дергачевского районного суда полицейский был признан виновным и наказан штрафом в размере 850 гривен, но решил оспорить это решение.
В свою очередь, Харьковский апелляционный суд оставил в силе постановление предыдущей инстанции. По словам начальника отдела прокуратуры Александра Алексейчука, полицейский без уважительных причин несвоевременно подал электронную декларацию за 2017 год.
В ведомстве добавили, что в настоящее время по результатам рассмотрения представления прокуратуры полицейский уволен со своей должности.
Напомним, что кампания по декларированию доходов в Украине стартует с начала года и длится до 1 мая с различными сроками, в зависимости от категории плательщика. Плательщиков подоходного налога (официальное название — налога с доходов физлиц, НДФЛ), подающих годовые декларации, можно разбить условно на два вида: тех, кто обязан подавать годовую декларацию и тех, кто имеет право на такую подачу, но делать этого не обязан. Ранее юристы назвали типичные ошибки украинцев при декларировании доходов.
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