Харьковского полицейского уволили за опоздание с подачей декларации о доходах

Полицейского вначале наказали штрафом, а позже уволили

Фото: railwayz.infо.

Харьковского полицейского уволили за опоздание с подачей декларации о доходах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f71/625/5c8f71625dba8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f71/625/5c8f71625dba8.jpg 2019-03-19T17:20:12+02:00 Харьков Полицейского вначале наказали штрафом, а позже уволили

В Харьковской области сотрудник Дергачевского отдела полиции уволен с должности из-за несвоевременно предоставленной электронной декларации о доходах за 2017 год. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

За нарушение требований законодательства, по решению Дергачевского районного суда полицейский был признан виновным и наказан штрафом в размере 850 гривен, но решил оспорить это решение.

В свою очередь, Харьковский апелляционный суд оставил в силе постановление предыдущей инстанции. По словам начальника отдела прокуратуры Александра Алексейчука, полицейский без уважительных причин несвоевременно подал электронную декларацию за 2017 год.

В ведомстве добавили, что в настоящее время по результатам рассмотрения представления прокуратуры полицейский уволен со своей должности.

Напомним, что кампания по декларированию доходов в Украине стартует с начала года и длится до 1 мая с различными сроками, в зависимости от категории плательщика. Плательщиков подоходного налога (официальное название — налога с доходов физлиц, НДФЛ), подающих годовые декларации, можно разбить условно на два вида: тех, кто обязан подавать годовую декларацию и тех, кто имеет право на такую подачу, но делать этого не обязан. Ранее юристы назвали типичные ошибки украинцев при декларировании доходов.

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