HoliPark 2018: в Харькове устроят красочный фейерверк в парке
Организаторы просят не приносить с собой крахмал и муку, чтобы не забивались фонтаны парка
В субботу, 19 мая, харьковчанам предложат окунуться в настоящий фейерверк красок и отпраздновать в парке Горького HoliPark 2018.
Помимо концертной программы и анимации для детворы, организаторы запланировали три красочных фейерверка, в 14:00, 16:00 и 18:00.
"Каждый участник берет пригоршню краски и на счет "три" подбрасывает ее вверх. Всем, кто не хочет участвовать в фейерверке или оказаться испачканным, следует держаться подальше от главной площади в это время", — говорит худрук парка Яна Бархатова.
Во время праздника планируют использовать больше десяти цветов. Потратить на фейерверки планируют больше полутонны красок.
В парке уверяют, что краски гипоаллергенны и безопасны, их можно будет легко отстирать от одежды из натуральных тканей. Организаторы просят не приносить с собой крахмал и муку, чтобы не забивались фонтаны парка.
Напомним, летом в Киеве прошел яркий фестиваль красок.
Ранее в Одессе разноцветные спортсмены устроили красочный забег.
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