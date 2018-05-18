HoliPark 2018: в Харькове устроят красочный фейерверк в парке

Сегодня, 05:22

Организаторы просят не приносить с собой крахмал и муку, чтобы не забивались фонтаны парка

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В субботу, 19 мая, харьковчанам предложат окунуться в настоящий фейерверк красок и отпраздновать в парке Горького HoliPark 2018.

Помимо концертной программы и анимации для детворы, организаторы запланировали три красочных фейерверка, в 14:00, 16:00 и 18:00.

"Каждый участник берет пригоршню краски и на счет "три" подбрасывает ее вверх. Всем, кто не хочет участвовать в фейерверке или оказаться испачканным, следует держаться подальше от главной площади в это время", — говорит худрук парка Яна Бархатова.

Во время праздника планируют использовать больше десяти цветов. Потратить на фейерверки планируют больше полутонны красок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В парке уверяют, что краски гипоаллергенны и безопасны, их можно будет легко отстирать от одежды из натуральных тканей. Организаторы просят не приносить с собой крахмал и муку, чтобы не забивались фонтаны парка.

Напомним, летом в Киеве прошел яркий фестиваль красок.

Ранее в Одессе разноцветные спортсмены устроили красочный забег.
фестиваль, фейерверк, фейерверки, холи

Вы сейчас просматриваете новость "HoliPark 2018: в Харькове устроят красочный фейерверк в парке". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власть

Киеврада запретила фейерверки и салюты на территории столицы

В Киеве снова запретили салюты и фейерверки

Вчера, 13:46

Проведение развлекательных мероприятий с использованием пиротехнических средств является морально неприемлемым, заявили депутаты  

Одесса

У Музкомедии. Фото: dumskaya.net

В Одессе фестивалили в честь 60-летия премьеры фильма "Белая акация"

14 Мая, 19:21

Гости фестиваля встретились с актрисами, сыгравшими главные роли - Идалией Ивановой и Евгенией Дембской
Загрузка...

Другие регионы

Скриншот

В Сумах провели фестиваль сирени

12 Мая, 17:52

В ботаническом саду Сум цветет более сотни кустов сирени со всей Европы

Россия

фото: скриншот видео

В Петербурге танк переехал посетителей фестиваля (18+)

30 Апреля, 21:19

На фестивале в Петербурге танк наехал на нескольких человек
Загрузка...