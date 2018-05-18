HoliPark 2018: в Харькове устроят красочный фейерверк в парке

Организаторы просят не приносить с собой крахмал и муку, чтобы не забивались фонтаны парка

В субботу, 19 мая, харьковчанам предложат окунуться в настоящий фейерверк красок и отпраздновать в парке Горького HoliPark 2018.

Помимо концертной программы и анимации для детворы, организаторы запланировали три красочных фейерверка, в 14:00, 16:00 и 18:00.

"Каждый участник берет пригоршню краски и на счет "три" подбрасывает ее вверх. Всем, кто не хочет участвовать в фейерверке или оказаться испачканным, следует держаться подальше от главной площади в это время", — говорит худрук парка Яна Бархатова.

Во время праздника планируют использовать больше десяти цветов. Потратить на фейерверки планируют больше полутонны красок.

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В парке уверяют, что краски гипоаллергенны и безопасны, их можно будет легко отстирать от одежды из натуральных тканей. Организаторы просят не приносить с собой крахмал и муку, чтобы не забивались фонтаны парка.

Напомним, летом в Киеве прошел яркий фестиваль красок.

Ранее в Одессе разноцветные спортсмены устроили красочный забег.