Из-за вспышки коронавируса под Харьковом закрыли детсады

В Дергачах Харьковской области зафиксировали новую вспышку коронавируса – заболели работники управления образования, культуры, молодежи и спорта местной райгосадминистрации.

Как рассказал глава райгосадминистрации Владимир Усов, в учреждении обнаружили семь инфицированных. По его словам, у всех зараженных болезнь протекает в легкой форме. Из-за вспышки всех сотрудников управления отправили на двухнедельную самоизоляцию.

Видео: Дергачевская районная госадминистрация

В связи с ситуацией в Дергачах решили ужесточить некоторые карантинные меры. В частности, было принято решение:

приостановить работу детских садов в Дергачах на 14 дней

закрыть рынки, ярмарки и другие места массовой торговли

закрыть салоны красоты, сауны и бани, косметологические кабинеты, кабинеты массажей, парикмахерских, тату салонов

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Кроме того, в город дополнительно закупят экспресс-тесты на коронавирус COVID-19, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, защитные костюмы, кислородные концентраторы.

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"Единственное, что может уменьшить печальную статистику по заболеваемости COVID-19 в Дергачевском районе – это гражданская осознанность каждого жителя района, по соблюдению масочного режима, правил гигиены, безопасной дистанции в местах массового скопления людей. Необходимо четко соблюдать нормы карантинных мероприятий. Мы должны думать не только о себе, а и об окружающих нас людей", – добавил Владимир Усов.

Напомним, ранее в Харькове из-за подозрения на коронавирус закрыли детский садик в Киевском районе города.

Также мы сообщали, что в Харьковском областном центре службы крови с самого начала карантина не хватает доноров, а соответственно, и донорской крови. Чтобы пополнить запасы, врачи обратились к военным и правоохранителям.

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