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Военные спасают Харьков от дефицита донорской крови, к которому привел коронавирус

6 мая, 12:19

Екатерина Степаненко

Военнослужащие откликнулись на обращение врачей и готовы сдавать кровь раз в две недели

В Харьковском областном центре службы крови с самого начала карантина не хватает доноров, а соответственно и донорской крови. Сейчас добровольцев втрое меньше, чем обычно. Чтобы пополнить запасы, врачи обратились к военным и правоохранителям.

Военные приезжают сюда, по меньшей мере раз в год, поэтому к процедуре привычные. У военного Сергея редкая четвертая отрицательная. Он сдает кровь как можно чаще, потому что понимает – это точно спасет кому жизнь. На этот раз ее отправят ребенку, больному раком.

"А сегодня получилось так, что могу сдать и помочь онкобольным, кроме того, что сдать кровь. Так как четверо внуков, пришлось. Сделал такой выбор", – говорит Сергей Назарченко, военнослужащий ВСУ.

Из-за карантина в Харькове начались проблемы с общественным транспортом, и доноров стало втрое меньше.

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Юрий Верховенко, заведующий отделом отбора доноров Харьковского областного центра службы крови:

"Если раньше мы имели запас на пять-семь дней этих компонентов крови, то сейчас это один-два дня только. Поэтому мы очень обеспокоены тем, что возникнет ситуация, когда мы не сможем обеспечивать лечебные учреждения".

Врачи в очередной раз обратились к военным и правоохранителям. Они и раньше регулярно сдавали кровь, а на карантине обещают это делать как можно чаще.

"Мы готовы сдавать раз в две недели, и очень большое количество людей изъявило желание. Но учитывая, что служебный транспорт у нас ограничен, и передвижения ограничено, мы будем сдавать группами по 50-60 человек", – заявил Юрий Калгушкин, председатель областного харьковского военкомата.

А для всех желающих стать донорами, медики организовали транспорт. Ежедневно от главной площади города в этот центр курсирует автобус. Желающих сдать кровь, в 10 часов утра привезут сюда и после процедуры вернут.

Стоит отметить, что не только Украина испытала трудности с донорством во время карантина. Ранее сообщалось о том, что из-за коронавируса в США началась нехватка донорской крови. На юге Калифорнии было отменено почти 160 переливаний крови в течение нескольких недель.

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Харьков военные кровь доноры донорство сдать кровь

Источник: Сегодня

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