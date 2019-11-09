Избили и забрали золотую цепочку: в Харькове полицейского задержали за разбой

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Харькове задержали сотрудника полиции, который вместе со знакомым избил мужчину и забрал его золотую цепочку и сумку с личными вещами. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Так, ночью сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со знакомым избили мужчину и завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами. 37-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу.

По названым приметам правоохранители заметили нападающих неподалеку от места преступления. Мужчины, увидев полицейских, выбросили на землю две цепочки.

Злоумышленниками оказались 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли сумку потерпевшего.

Злоумышленников задержали. По факту разбоя начато уголовное производство. Виновникам грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Материалы уголовного производства направлены в территориальное управление Государственного бюро расследований (ГБР).

Напомним, недавно в Киеве оперативный сотрудник Управления противодействия наркопреступности набросился на работника патрульной полиции, который остановил автомобиль его знакомого за нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, в Одессе вспыхнул скандал после того, как полицейский выложил в сеть видео, на кадрах которого видно, что он пьет из бутылки и одновременно управляет автомобилем . Видео начало очень быстро распространяться по социальным сетям.

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