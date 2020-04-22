Издевательства над украинскими сиротами: в Сети вспыхнул скандал вокруг фильма российского режиссера

Насилие над украинскими сиротами в фильме "ДАУ. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского вызвало крупный скандал в Сети.

Так, детский омбудсмен Николай Кулеба в своем Facebook призвал полицию расследовать использование детей из украинских детских домов.

"По полученной предварительно информации, в съемках использовали детей из дома ребенка. В кадрах – дети. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь! Есть также и другие факты, не требующие подтверждения", – заявил он.

Также Кулеба попросил всех, кто владеет какой-либо информацией о ситуации, сообщить об этом ему.

В свою очередь известная журналистка Янина Соколова также раскритиковала режиссера за демонстрацию кадров насилия над детьми из харьковского приюта и также призвала копов отреагировать.

Пост на ее странице в Facebook поддержали более 10 тысяч пользователей, оставив под ним свыше 800 комментариев.

"Да, это кино. Нет, на фото не манекен, ребенок настоящий. Да, его никто не спрашивал, хочет ли он пыток... Все актеры и съемочная группа фильма подписали соглашение о неразглашении того, что происходило на площадке. Но это взрослые. Ребенок, которого европейцы увидели в кадре, не вызывал возмущения у общественности", – отметила Соколова.

В свою очередь организаторы съемок оправдали свои действия тем, что на съемочной площадке присутствовали опекуны детей.

"Дети, задействованные в проекте "ДАУ. Дегенерация", действительно из детдома, однако на съемках присутствовали их опекуны, а все действия были согласованы с органами опеки", – говорится в заявлении представителей этого проекта.

Также стало известно, что представители ювенальной прокуратуры Харьковской области открыли уголовное производство по фактам "насилия", а также изготовления и распространения произведений, которые пропагандируют культ насилия.

"По результатам анализа данных из сети интернет обнаружены факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей и интересов государства в сфере охраны детства во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация" на территории Харькова", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре отметили, что детям, ставшим участниками съемок, могли нанести физическую боль или моральные страдания через насилие.

Напомним, в Одессе вспыхнул скандал, когда сотрудник охранного агентства избил двух несовершеннолетних воспитанников детского дома.

Позже выяснилось, что охранник Николай Дмитрук признал свою вину и был приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

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