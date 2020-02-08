Пытки детей в одесском приюте: подозреваемый признался и получил наказание

Правоохранители установили признаки еще одного преступления

/ Фото: Думская

В Одессе обвиняемый в пытках воспитанников областного детского приюта "Свитанок" сотрудник охранного агентства "Центр" Николай Дмитрук признал свою вину. Об этом сообщила прокурор Мелания Корчева во время судебного заседания, сообщает Думская.

Заседание прошло 7 февраля в Малиновском райсуде Одессы. Адвокат подозреваемого подтвердил эту информацию, добавив, что его подзащитный раскаивается в содеянном и сотрудничает со следствием.

Стороны подали договор о признании вины, который в итоге утвердил суд.

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Таким образом Дмитрук признан виновным в пытках над детьми. Он приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

Кроме этого, во время досудебного расследования установили признаки другого преступления: неисполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Деталей по этому факту еще нет.

Напомним, в конце июля 2019 году сотрудник охранного агентства, который прибыл по вызову воспитателя, издевался и избил двух несовершеннолетних воспитанников.

Также мы писали, что в Одессе директор областного детского приюта "Свитанок" Инна Ищенко остается на своей должности, несмотря на публичное "увольнение", обещанное руководством ОГА в сентябре 2018 года.

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