Как отметили Масленицу в Харьковском зоопарке: появилось "вкусное" видео

В Харьковском зоопарке на Масленицу питомцы получили праздничное угощение – они полакомились традиционными блинами с различной начинкой.

Как сообщила спикер зверинца Жанна Сивуха, лакомства были приготовлены в виде мешочков, роз, бабочек и настоящих картин.

"Конечно, вкусности получали лишь те животные, которым не противопоказана блинная "диета". Первооткрывателями-дегустаторами стали символы года – волшебные крысы Анфиса и Лариса. К блинам они остались равнодушны, зато измазались в сметане от усов до кончика хвоста", - рассказала она.

А вот куница, понюхав блины с кусочками мяса и сметаной, сразу начала ее слизывать, пробуя сам блинчик. Угощение ей понравилось настолько, что от удовольствия она даже закрывала глаза.

"Для енотов Мэна и Шоу мы приготовили блины с начинкой из яблок, моркови и повидла. Животные, увидев, что несут угощение, начали высовывать лапки, пытаясь как можно скорее схватить еду. Блины разрывали, лакомясь сладкой начинкой. Утолив голод, попили водички, а потом начали полоскать в воде и сами блины", - добавила спикер.

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Не остались равнодушными к сладкой начинке и обезьянки – бурые капуцины. Блинчики с повидлом, орехами и сухофруктами они осторожно разворачивали и смаковали то орешек, то кусочек кураги.

А в вольер к фенекам "прилетела" блинная бабочка – так решили оформить угощение с кусочками яблок, киви, червячками, калиной и сметаной. Попробовав угощение, лисички начали прятать пищу.

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Блины для бегемота Степаниды сделали особенными – овощная начинка из моркови, капусты и лука были завернуты в лаваши с паприкой и шпинатом, а на десерт – круглые лаваши, покрытые тертыми яблоками, грушами, бананом і ягодами: черной смородиной, клубникой и крыжовником. Такое угощение Степанида ела с огромным удовольствием и в отличном настроении.

Среди тех, кто получил не просто блины, а настоящее съедобное произведение искусства, была пара черно-бурых лисиц – Джерри и Джина.

"Их ожидала картина из блинов, где были розы, украшенные сметаной и черной смородиной, мешочки с мясной и рыбной начинкой. Красивое исполнение и аромат блюда сразу обратило внимание наших питомцев. Джина смаковала блинами, а Джерри, как обычно, делал тайнички, пряча блины в домике", - рассказала Сивуха.

По ее словам, самец проявил себя как настоящий джентльмен – он прятал мешочки или кусочки, а вот розы, как любящий кавалер, оставил для своей спутницы.

Напомним, ранее в Харьковском зоопарке отмечали день рождения розового пеликана – питомец по кличке Малюк стал первым за полвека представителем этого вида, который родился и вырос в неволе.

Также мы сообщали о том, как в Харькове в один из супермаркетов забежала обезьяна. Очевидцы сняли этот необычный инцидент на видео и выложили его в сеть.

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