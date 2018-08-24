Как в Харькове празднуют День Независимости: появилось видео

У харьковчан праздников оказалось больше, чем у других украинцев – празднуют четвертый день подряд

Харьков присоединился к празднованиям Дня Независимости Украины – там проходит множество праздничных мероприятий, концерты.

Отметим, что 27-я годовщина Независимости Украины – не единственный праздник для харьковчан. Люди уже четыре дня подряд отмечают День флага, день освобождения Харькова, день города и день рождения Украины.

Концерты под открытым небом, фестивали, ярмарки проходят сразу в нескольких парках и скверах. Необычную сцену установили прямо посреди реки. Сегодня вечером на ней выступят группы из городов-побратимов – из Китая, Турции, Америки и Грузии.

К праздникам в городе открыли первые 16 станций проката общественных велосипедов. Двухколесным транспортом будет удобно передвигаться между праздничными локациями. Празднования в Харькове продлятся до воскресенья. Кроме многочисленных концертов, в городе состоится фестиваль граффити, и даже рыцарский турнир.

Как сообщалось, сегодня украинцев с Днем Независимости поздравили первые лица государства и военные. Украинцам напомнили, что российский агрессор ошибся, когда напал на Украину – народ вовремя сплотился и дал достойный отпор.

Также смотрите онлайн-трансляцию военного парада в Киеве. В нем примут участие около 4500 военных и 250 единиц техники. В этом году впервые на параде маршируют 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику пройдутся военные из 18 стран мира – всего 300 человек.