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Как в харьковском экопарке спасают диких птиц: появилось видео

10 октября, 12:41

Пернатых спасают, лечат и выпускают на волю

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В харьковском экопарке успешно прошли реабилитацию двое молодых лебедей и аисты. У всех была тяжелая судьба: кого-то вытащили из-под вагонов, а кого-то расстреляли люди. Где теперь будут зимовать пернатые – выясняли новости "Сегодня".

После месяца реабилитации и усиленного питания двух спасенных аистов впервые выпускают на прогулку. Того, что белее, зоозащитники привезли из Золочева с пулевым ранением – его семью расстреляли люди. Другой, так и не научившись как следует летать, попал в ловушку.

Еще у двух молодых лебедят, проживающих в экопарке, частично ампутированы крылья. Обоих искалечили люди. Одного из них с переломом нашли между вагонами на железной дороге, а другого вообще чуть не убили, чтобы съесть.

Отметим, что лебединое озеро экопарка – приют для травмированных пернатых. Здесь живут утки, лебеди, аисты и даже пеликаны.

"Здесь живет около сотни пернатых, большая часть из которых было спасен. Обитают животные в условиях почти природных. Единственное, что за ними присматривают наши зоокиперы, кормят их, подкармливают", – рассказал "Сегодня" представитель экопарка Алексей Костюченко.

После сытой зимовки спасенные аисты смогут улететь из этого водоема и устроить гнезда в других странах или вообще на других континентах.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области выживание многих представителей флоры и фауны оказалось под угрозой – в Красную книгу внесены сотни живых существ, а некоторые уже пропали безвозвратно. Как рассказала журналистам "Сегодня" кандидат биологических наук ботаник Карина Звягинцева, за 150 лет на территории Харькова бесследно исчезли 53 вида растений, а в области — примерно на десяток больше.

Кроме того, не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.

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