Как все начиналось. Появилось видео первых минут смертельного пожара в Харькове

Спасатели прибыли, уже когда весь второй этаж был охвачен огнем

В Сети появилось видео первых минут пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, еще 11 пострадали.

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Соответствующую запись опубликовали в Telegram-канале "Харьков Life".

Под видео написали, что в тот момент как раз прибыли первые пожарные подразделения. Однако уже тогда весь второй этаж был охвачен огнем и густым дымом.

Видео: Харьков Life

Напомним, пожар возник 21 января в 15:03 в частном доме на ул. Нижнегиевская, 150б. В ГСЧС классифицировали пожар как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Сейчас правоохранители рассматривают три основные версии возникновения пожара в харьковском доме престарелых. По этому делу задержали уже четырех человек.

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Все подробности в спецтеме Пожар в доме престарелых в Харькове

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