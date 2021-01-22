Українська
$ 28,26
34,37
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Как все начиналось. Появилось видео первых минут смертельного пожара в Харькове

22 января, 14:49

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Спасатели прибыли, уже когда весь второй этаж был охвачен огнем

В Сети появилось видео первых минут пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, еще 11 пострадали.

Реклама

Соответствующую запись опубликовали в Telegram-канале "Харьков Life".

Под видео написали, что в тот момент как раз прибыли первые пожарные подразделения. Однако уже тогда весь второй этаж был охвачен огнем и густым дымом.

В тренде
Под Днепром пылала церковь: люди выносили иконы из охваченного огнем здания (фото)
Видео: Харьков Life

Напомним, пожар возник 21 января в 15:03 в частном доме на ул. Нижнегиевская, 150б. В ГСЧС классифицировали пожар как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Сейчас правоохранители рассматривают три основные версии возникновения пожара в харьковском доме престарелых. По этому делу задержали уже четырех человек.

Реклама

Все подробности в спецтеме Пожар в доме престарелых в Харькове

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков спасатели дом престарелых пожар
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)Экономика
Трагедия в Харькове. В пожаре в доме престарелых погибли 15 человек (фото и видео)
Трагедия в Харькове. В пожаре в доме престарелых погибли 15 человек (фото и видео)Харьков
На видео попала реакция жителей Харьковского зоопарка на 20-градусный мороз
На видео попала реакция жителей Харьковского зоопарка на 20-градусный морозФаново
Парализованных выносили и клали на снег: как соседи спасали людей из пансионата в Харькове
Парализованных выносили и клали на снег: как соседи спасали людей из пансионата в ХарьковеХарьков
Масштабный пожар в Харькове. Появились видео с места трагедии
Масштабный пожар в Харькове. Появились видео с места трагедииХарьков
В Харькове начали штрафовать
В Харькове начали штрафовать "евробляхеров" – они собрались в метро (видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять