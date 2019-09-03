Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,71

Капканы на площади: в центре Харькова прошла акция в поддержку узников Кремля

3 сентября, 20:47

НА площади Конституции установили 120 капканов, по числу украинских заложников

На площади Конституции в центре Харькова было установлено 120 капканов – именно столько украинцев сейчас незаконно находятся за решеткой в России и аннексированном Крыму.

Акцию в поддержку политзаключенных и военнопленных моряков провели их родственники и правозащитники. Мероприятие проходит в 10 городах страны.

Организаторы призвали украинцев не оставаться равнодушными и поддержать заключенных, а также тех, кто уже отбыл заключение по сфабрикованным российскими спецслужбами обвинениям.

По их словам, попасть в капкан может любой, и наводят в пример харьковчанина Александра Стешенко, который ехал к другу в Симферополь, или Романа Терновского, который отправился к своему больному сыну в Ростов.

"Участие в запрещенной в РФ организации экстремистского направления, то есть "Правый Сектор". Я отсидел от звонка до звонка. То есть год и месяц. Кремль, к сожалению, любит играть судьбами людей. Мы это наблюдаем уже не один год", – рассказал бывший политзаключенный Роман Терновскиий.

Как передавали новости "Сегодня", на днях сообщалось едва не свершившемся обмене заложниками между Россией и Украиной. Доходило до новостей, что в одном из украинских аэропортов даже якобы приземлялся самолет из России, а в Москве ждали борт из Киева. Однако, как сообщали официальные лица в Украине, обмен не состоялся и ожидается в ближайшее время. Более подробно читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

Также ходили разговоры, что украинского политзаключенного Олега Сенцова даже доставили в Москву якобы для отправки в Украину. В свою очередь директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия украинцы моряки акция заключенные кремль капкан узники

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
В Харькове на складах вспыхнул масштабный пожар: фото и видео
В Харькове на складах вспыхнул масштабный пожар: фото и видеоХарьков
В центре Харькова к станции метро прибежала лиса: появилось видео
В центре Харькова к станции метро прибежала лиса: появилось видеоХарьков
"Шахтер" – "Мариуполь" – 5:1: "горняки" учинили разгром азовцев на 150-летие ДонецкаЧУ по футболу
В Харьковской области женщина купила дом и нашла там человеческие останки
В Харьковской области женщина купила дом и нашла там человеческие останкиХарьков

Новости партнеров

Loading...