Капканы на площади: в центре Харькова прошла акция в поддержку узников Кремля

На площади Конституции в центре Харькова было установлено 120 капканов – именно столько украинцев сейчас незаконно находятся за решеткой в России и аннексированном Крыму.

Акцию в поддержку политзаключенных и военнопленных моряков провели их родственники и правозащитники. Мероприятие проходит в 10 городах страны.

Организаторы призвали украинцев не оставаться равнодушными и поддержать заключенных, а также тех, кто уже отбыл заключение по сфабрикованным российскими спецслужбами обвинениям.

По их словам, попасть в капкан может любой, и наводят в пример харьковчанина Александра Стешенко, который ехал к другу в Симферополь, или Романа Терновского, который отправился к своему больному сыну в Ростов.

"Участие в запрещенной в РФ организации экстремистского направления, то есть "Правый Сектор". Я отсидел от звонка до звонка. То есть год и месяц. Кремль, к сожалению, любит играть судьбами людей. Мы это наблюдаем уже не один год", – рассказал бывший политзаключенный Роман Терновскиий.

Как передавали новости "Сегодня", на днях сообщалось едва не свершившемся обмене заложниками между Россией и Украиной. Доходило до новостей, что в одном из украинских аэропортов даже якобы приземлялся самолет из России, а в Москве ждали борт из Киева. Однако, как сообщали официальные лица в Украине, обмен не состоялся и ожидается в ближайшее время. Более подробно читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

Также ходили разговоры, что украинского политзаключенного Олега Сенцова даже доставили в Москву якобы для отправки в Украину. В свою очередь директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама