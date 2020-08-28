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Карантин в Харькове: в городе усилят проверки транспорта

28 августа, 10:59

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Местных жителей просят соблюдать правила

В Харькове планируют усилить проверки соблюдения противоэпидемиологических правил в общественном транспорте.

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Как сообщает Status Quo, временно исполняющий обязанности начальника облуправления "Укртрансбезопасности" Александр Гринюк намерен в ближайшее время совместно с патрульной полицией организовать массовые рейды.

"Я здесь всего три дня, но увидел, что очень много пассажиров и водителей ездят в транспорте без масок. Мы уже начали рейды и будем их усиливать, применять штрафные санкции, если есть нарушения. Прежде всего мы обращаем внимание на наполняемость транспорта, которая должна составлять не более 50%, на проведение дезинфекции перед каждым обратным рейсом и на полный масочный режим", – сказал Гринюк.

Кроме того, начальник управления патрульной полиции Харьковской области Алена Стрижак подчеркнула, что жителям Харькова необходимо придерживаться этих правил, чтобы город вышел из "оранжевой" зоны.

"Мы же понимаем, что Харьков – город большой, многим людям нужно перемещаться. Но поймите, если мы попадем в "красную" зону, то будет еще хуже – транспорт совсем станет. Поэтому лучше выполнять предписанные меры прямо сейчас. Полиция будет усиленно за этим следить", – отметила Стрижак.

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Тем временем, по словам очевидцев, копы уже проверяют все маршрутки на Холодной горе на предмет превышения числа пассажиров. Об этом сообщили в местном Telegram-канале.

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Ранее мы сообщали, что в Харьковской области за сутки зафиксировали более 240 заболевших с коронавирусом.

Также напомним, в Харькове готовятся к открытию больниц второй волны.

Как в Харькове патрульные задержали маршрутку, водитель которой нарушил карантин – смотрите видео:

Видео: Telegram-канал "Х_Салтовка"
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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Харьков проверка маршрутки карантин полиция пассажиры коронавирус рейды
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