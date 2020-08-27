Коронавирус в Харькове: в городе обустраивают больницы второй волны

В Харькове, где медики опасаются большего наплыва пациентов с коронавирусом, готовятся к открытию больниц второй волны. Об этом во время брифинга рассказала первая заместитель председателя Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко, сообщает "Суспільне".

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"Что касается больниц, принято решение готовиться активно к открытию больниц второй волны. Это областная офтальмологическая (отделение офтальмологии на территории областной клинической больницы – ред.), Областная травматологическая и городские 18, 25 больницы, что составляет 555 коек и 30 коек интенсивной терапии", – рассказала чиновник.

Она отметила, что сейчас в этих медучреждениях проводится работа по увеличению кислородных точек доступа. По ее словам, "критической необходимости открывать больницы второй волны нет", но они все равно готовятся.

"Ориентировочная сумма по каждому заведению: 600-800 тысяч гривен, эти средства являются в Департаменте здравоохранения, будут переданы в учреждения после предоставления соответствующих документов", – рассказал заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук.

Напомним, Харьковская область снова стала одним из антилидеров по числу новых зараженных коронавирусной инфекцией в Украине. За последние сутки, 26 августа, в регионе COVID-19 диагностировали у 218 человек.

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