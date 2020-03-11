Карантин в Харькове: закроют кинотеатры, но занятия в школах продолжатся

В Харькове объявили о запрете массовых и спортивных мероприятий

После решения Кабинета министров о введении карантина из-за угрозы коронавируса стало известно о решении мэра Харькова Геннадия Кернеса о введении превентивных мероприятий на территории города.

Об этом градоначальник написал в своем Facebook.

"С завтрашнего дня (12 марта – Ред.) и на три ближайшие недели обыденную жизнь Харькова ждут изменения. Будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах", - говорится в сообщении.

Кернес добавил, что "спортивные мероприятия тоже пока подождут лучших времен".

"А для неспортивных – иначе они называются массовыми – вводится ограничение на количество участников до 60 человек", – предупредил он.

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В то же время, харьковские власти не стали прекращать занятия в школах и закрывать детские сады. Одной из причин такого решения стало то, что "за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ (острыми респираторными вирусными инфекциями)".

"Причина вторая – куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина, совершенно непонятно, и для многих из них это время становится тяжелым испытанием, но если кто-то считает, что для его ребенка лучше ближайшее время пересидеть дома – руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, к слову, скоро каникулы – с 23-го по 29-е марта", – напомнил мэр города.

Кернес добавил также, что детей, которые все же придут в школы, будут ждать изменения.

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"Для средне- и старшеклассников будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. По утрам дети будут проходить медицинский осмотр. Сами же школы будут дополнительно дезинфицировать", – пообещал он.

В то же время, градоначальник добавил, что других карантинных мероприятий, "включая изменения в работе транспорта", не будет.

"Акцентирую ваше внимание, уважаемые харьковчане, на том, что в Харькове нет ни одного не то, что заболевшего коронавирусом, нет ни одного подозрения на эту хворь.

Но еще неделю назад Департаментом здравоохранения все профильные лечебные заведения были подготовлены к приему больных коронавирусом", - добавил Кернес.

Он подчеркнул, что все перечисленные им мероприятия проводятся в качестве профилактики, "чтобы таких больных в нашем любимом Харькове и не появилось".

"Уверен, харьковчане с пониманием отнесутся к некоторым неудобствам, связанным с предупреждением заболевания COVID-19", – резюмировал Кернес.

Отметим, что ранее правительство рекомендовало отменить массовые собрания, занятия в учебных заведениях. При этом остается опасность подхватить вирус в общественных местах, например, в транспорте в час пик.

Как сообщали "Сегодня", врачи дали новые рекомендации, как защититься от коронавируса.

Напомним, что в Украине на сегодняшний день зафиксирован лишь один подтвержденный случай заражения коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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