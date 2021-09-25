Катастрофа Ан-26 под Харьковом: больше тысячи украинцев почтили память погибших (фото)

Чтобы почтить память погибших многие приехали из других областей Украины

Люди несут цветы к временному камню и портретам погибших курсантов и офицеров / Фото: Коллаж: Сегодня

В годовщину падения самолета Ан-26, возле Чугуева Харьковской области, больше тысячи человек пришли на место авиакатастрофы.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Почтить память пришли родные погибших, курсанты и преподаватели Харьковского университета воздушных сил, власть, духовенство и бойцы ВСУ во главе с главнокомандующим Валерием Залужным.

Фото: Суспільне Харків

Панихиду по погибшим под Чугуевым правил епископ Харьковский и Богодуховский архиерей Православной церкви Украины Митрофан.

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Фото: Суспільне Харків

Люди несут цветы к временному камню и портретам погибших курсантов и офицеров. Чтобы почтить память погибших многие приехали из других областей Украины.

На месте крушения пришел и Вячеслав Золочевский – единственный курсант, который выжил во время падения самолета. Но общаться с журналистами парень отказался.

Что известно о катастрофе

25 сентября 2020 года возле Чугуева в Харьковской области в двух километрах от военного аэродрома упал самолет Воздушных сил ВСУ Ан-26. Тогда погибли 26 военнослужащих.

В Сети опубликовали список курсантов и офицеров самолета Ан-26, которые находились на борту во время катастрофы под Чугуевом.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении посмертно курсантов и офицеров, которые погибли в катастрофе Ан-26 вблизи Чугуева.

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Ранее мы сообщали, что основной причиной крушения самолета Ан-26 в Харьковской области под Чугуевом 25 сентября стало незаконное разрешение руководства на полеты конвейерным способом.