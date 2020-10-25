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Кернес лидирует на выборах мэра Харькова – экзитпол

25 октября, 20:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

По предварительным данным, за него проголосовали больше половины харьковчан

В Харькове завершились местные выборы – жители города голосовали за нового мэра. Из 14 кандидатов, которые подали заявки в этом году, в гонке лидирует действующий городской глава Геннадий Кернес, за которого свои голоса отдали 57,9% харьковчан.

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Это следует из результатов экзитпола, который провели в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

В целом, по предварительным данным, пятерка лидеров на выборах мэра Харькова выглядит следующим образом:

  • Геннадий Кернес ("Блок Кернес – Успешный Харьков") – 57,9%
  • Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 12,12%
  • Алексей Кучер ("Слуга народа") – 12,98%
  • Олег Абрамичев ("Европейская солидарность") – 6,23%
  • Игорь Черняк ("Блок Светличной "Разом") – 4,51%

Таким образом, согласно полученным данным, второго тура на выборах мэра в Одессе может и не быть – победа может достаться Геннадию Кернесу.

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Напомним, в рамках совместного проекта телеканала "Украина-24" и студии Савика Шустера были проведены собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев.

Для определения явки использовались инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную ошибку выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

Кроме выборов мэра, 25 октября харьковчане выбирали также и новый состав городского совета. На нашем сайте вы можете ознакомиться с партиями, которые боролись за то, чтобы войти туда, и топ-10 кандидатов от каждой из них.

Стоит отметить, что, помимо выборов, по инициативе президента Владимира Зеленского, в этот же день проходил и всенародный опрос, на который были вынесены пять вопросов, которые касаются каждого украинца.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Харьков кандидаты экзитпол геннадий кернес местные выборы мэр Харькова выборы 2020

Источник: Сегодня

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