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Кернес не вернется в ноябре? Мы проверили слухи

28 октября, 16:45

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Мэр Харькова все еще находится в Германии

После того, как мэр Харькова Геннадий Кернес победил на выборах в городе, в Сети появились слухи о возвращении чиновника из Германии в Украину. Журналисты "Сегодня" узнали, что говорят в соцсетях и правда ли это.

Что пишут в Сети

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Так, сначала пользователи и местные СМИ писали о том, что Кернес сможет вернуться в Украину 7 ноября. В частности, об этом писал Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на собственные "источники в политическом эстеблишменте Харькова".

Позже "поползли" слухи, что харьковский глава все-таки не вернется в Украину в ноябре. В местных СМИ и Telegram-каналах писали, якобы мэр города вернется уже к концу года. Например, в канале "Женщина с косой" писали, что врачи клиники "Шарите", где лечится Кернес, категорически против его выписки и мэру нужно еще восстановить и укрепить здоровье.

Проверка слухов

Журналисты сайта "Сегодня" связались с местными властями и выяснили, соответствуют ли слухи действительности.

"Даты, когда он вернется, пока нет, пока не могу назвать", – сообщил нам представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

В то же время чиновник не подтвердил, но и не опроверг информацию, что Геннадий Кернес сможет вернуться в Украину уже после ноября.

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Напомним, ранее в горсовете утверждали, что Кернес скоро запишет видеообращение к жителям Харькова.

Больше о состоянии здоровья мэра Харькова, слухах и их опровержениях читайте в нашем материале: Кернес победил. А где Кернес?

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Харьков геннадий кернес
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