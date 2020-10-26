Кернес победил. А где Кернес?

Власти не подтверждают, но и не опровергают информацию о скором возвращении мэра Харькова

В Харькове местные жители, по данным экзитполов, уже успели еще раз выбрать мэром Геннадия Кернеса, однако чиновника в Украине пока нет. После выборов еще недавние слухи о его тяжелых болезнях быстро переросли в слухи о его скором возвращении. Журналисты "Сегодня" разобрались, что сейчас говорят о Кернесе и какая в этих разговорах доля правды.

Once upon a time…

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О том, что мэр Харькова заболел, стало известно еще 14 сентября. Тогда в соцсетях расползлись слухи, что Кернес попал в больницу. На следующий день эту информацию подтвердили и в горсовете.

Вскоре состояние харьковского главы ухудшилось: у него обнаружили коронавирус и диагностировали воспаление легких. Кернеса, вопреки его недовольству, самолетом доставили в Германию и госпитализировали в известную берлинскую клинику "Шарите".

Видео: t.me/pavelfuks

Версии властей VS слухи

За весь период болезни Кернеса местные жители и СМИ будто играли с властями в пинг-понг: СМИ вбрасывают в информпространство очередную возможную версию болезни Кернеса, а в горсовете должны быстро "отбить мяч" – опровергнуть информацию.

Так, в Сети "гуляли" слухи об инсульте и недееспособности Кернеса, коме, отеке головного мозга, потери речи и даже смерти.

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В свою очередь, у властей всего одна позиция: Кернес идет на поправку и, возможно, скоро вернется. Но не опровергают и не подтверждают никакие даты. Несколько раз они даже публиковали фото заключения медиков, где говорится о позитивной динамике Кернеса.

Выиграл даже без присутствия

Кернес участвовал в выборах мэра Харькова от партии "Блок Кернеса – успешный Харьков". Интересно, что море слухов, болезнь и его отсутствие в Харькове не помешало предвыборной кампании. Детям в школах раздавали тематические "подарки", а в городе везде висела реклама политсилы.

Власти и приближенные к Кернесу лица несколько раз повторяли, что глава Харькова вернется в город до начала выборов. Однако этого не произошло. Кернес все еще находится в клинике "Шарите".

Нельзя пользоваться телефоном или не хочет?

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Последний пост Геннадия Кернеса в Facebook датирован еще 15 сентября. С тех пор политик не появляется в Сети. В частности, именно это и стало одной из основных причин слухов о недееспособности и смерти Кернеса.

Власти и близкое окружение в который раз вынуждены были комментировать отсутствие связи с Кернесом. Однако их версии разошлись. Например, бизнесмен Павел Фукс, приближенный к харьковскому градоначальнику, писал, что врачи клиники запретили Кернесу пользоваться гаджетами.

В то же время сыновья главы города рассказывали, что якобы хотели сфотографировать Кернеса, но тот сказал "Оть..бись" и отвернулся. Такое поведение они объяснили самокритичностью чиновника. Кернес, по их словам, не хочет показываться на людях, не приведя себя в порядок.

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Пользователи соцсетей же часто сравнивали мэра с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который тоже лечился в этой больнице. Они напоминали, что Навальный мог пользоваться телефоном, он размещал публикации и фото, в то время как Кернесу это якобы было запрещено.

Когда Кернес вернется?

После окончания местных выборов уже СМИ, а не власти, начали писать о возвращении Кернеса. Так, например, Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на собственные "источники в политическом эстеблишменте Харькова" писал, что Кернес может вернуться в Украину 7 ноября. Также об этом сообщал и ряд местных сайтов.

А приближенный к главе Харькова бизнесмен Павел Фукс даже анонсировал видеообращение Кернеса к харьковчанам.

Журналисты "Сегодня" проверили информацию и пообщались с директором Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрием Сидоренко.

"Дата 7 ноября, о которой многие говорят, взята "с потолка". Я не понимаю, откуда она взялась", – сообщил нам Юрий Сидоренко.

В то же время он не подтвердил, но и не опроверг, что обращение Кернеса и возвращение возможны в течение ближайшей недели.

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