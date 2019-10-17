Кернес обозвал депутата горсовета во время голосования: появилось видео

Мэр Харькова разозлился на депутата, который воздержался от голосования

Геннадий Кернес. Уверен, что новый парламент должен способствовать децентрализации с увеличением полномочий на местах и защищать крупные инфраструктурные проекты. Фото: Пресс-служба Харьковского горсовета

В Харькове во время заседания горсовета мэр Харькова Геннадий Кернес обозвал одного из депутатов. Видео инцидента опубликовала "Медиагруппа Накипело" в YouTube.

Как выяснилось, депутаты голосовали за переименование станции Харьковского метрополитена "Московский проспект" в "Турбоатом". Это решение поддержали 68 депутатов – никто не голосовал против, но один воздержался.

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"Решение принято… Один удержался. Какой-то змей, бл…дь", – прокомментировал итоги голосования Кернес.

В свою очередь, не проголосовавший депутат ответил мэру, что он "не змей, просто кнопка не сработала".

Напомним, не так давно мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение о переименовании одного из проспектов города именем советского маршала Георгия Жукова. Соответствующий документ был опубликован в реестре решений городского совета.

Это не единственный скандал, который разгорелся в последнее время в Харькове. Не так давно Харьковский горсовет после безуспешных попыток демонтировать палатку волонтеров подал иск в окружной административный суд о переносе волонтерского поста на площадь Защитников Украины.

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