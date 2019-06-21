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Кернес подписал решение о переименовании проспекта в честь Жукова

21 июня, 15:16

Мэр Харькова, несмотря на протесты, поставил свою подпись под документом

Геннадий Кернес
Геннадий Кернес.

Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение о переименовании одного из проспектов города именем советского маршала Георгия Жукова. Соответствующий документ был опубликован в реестре решений городского совета.

Напомним, после того, как депутаты Харьковского горсовета решили переименовать проспект Григоренко именем Жукова появился комментарий главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который пообещал, что Институт планирует обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и открыла уголовное производство. Кроме того, будет инициирована подача иска в административной суд по отмене решения Харьковского горсовета.

Также Вятрович добавил, что в случае, если мэр Харькова Геннадий Кернес решит подписать документ о переименовании, "наступит время для его персональной ответственности за нарушение закона".

Напомним что против переименования проспекта Петра Григоренко выступила партия Петра Порошенко. А националисты ранее снесли памятник Жукову.

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Тег Харьков, кернес, проспект, жуков

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