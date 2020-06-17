Коронавирус в Харькове: увеличение числа заболевших приведет к ужесточению карантина

В Харькове решили еженедельно решать вопрос о необходимости новых ограничений

В Харьковской области могут ужесточить карантин – один из ключевых показателей приблизился к критической отметке: в регионе число заболевших коронавирусом составило почти 11 человек на 100 тысяч жителей. Минздрав рекомендует, в случае, если этот показатель достигнет отметки 12 – карантин стоит ужесточать.

Об этом сообщает "Суспільне: Харків".

"15 июня в Харьковской областной государственной администрации приняли решение: каждый вторник рассматривать состояние показателей эпидситуации на территории Харьковщины и в случае ухудшения "немедленно инициировать созыв заседания региональной комиссии о принятии решений, связанных с ведением дополнительных ограничений (отмены ослаблений карантинных мер)", - говорится в сообщении.

Как заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, он рассчитывает на большую активность в борьбе с COVID-19 от городских властей Харькова.

"В городе Харькове показатель вообще превышает 13. Увидим результат совещания (с участием представителей города Харькова – Ред.). Будем учитывать, как они будут отрабатывать", - сказал чиновник.

Стоит напомнить, что по состоянию на 16 июня в Харьковской области было подтверждено 1595 случаев коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в Дергачах Харьковской области из-за вспышки коронавируса закрыли детские садики.

А в самом Харькове из-за подозрения на коронавирус закрыли детский садик в Киевском районе города.

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