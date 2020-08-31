Коронавирус в Харьковской области: число зараженных превысило 9 тысяч

В регионе от COVID-19 скончался еще один человек

В Харьковской области, где медики уже готовятся к открытию больниц второй волны, общее число зараженных коронавирусом уже достигло 9076.

Реклама

Как сообщает мониторинговая система СНБО, только за последние сутки, 30 августа, COVID-19 диагностировали у 187 жителей региона. Также болезнь вчера унесла жизнь еще одного инфицированного.

На данный момент в области с опасной болезнью борются 5611 человек. 3261 инфицированного удалось вылечить. Кроме того, еще более 10 тысяч человек находятся под подозрением.

Ранее мы сообщали, что в Харькове планируют усилить проверки соблюдения противоэпидемиологических правил в общественном транспорте.

Напомним, за последние сутки, 30 августа, в Украине выявили 2141 новый случай инфицирования COVID-19. Всего с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 121 215 украинцев.

Реклама

Кроме того, недавно СНБО назвал пессимистический сценарий заболеваний COVID-19 в Украине. Алексей Данилов говорит, что за два месяца число инфицированных может вырасти в три раза.

Как в Украине готовятся к началу учебного года в условиях адаптивного карантина – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама