Коронавирус в Харьковской области: сколько человек заразились и карта распространения

За сутки в Харьковской области было выявлено 15 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, COVID-19 обнаружен у жителей Харькова, Змиевского, Красноградского, Лозовского и Валковского районов.

Таким образом, на утро 16 апреля в регионе официально подтверждено 40 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

Также за сутки в Харьковской области выздоровел еще один человек, у которого ранее был выявлен COVID-19.

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"Всего с начала фиксации в области зарегистрировано 100 подозрений на коронавирус (+21 за последние сутки), из них: 40 случаев подтверждено; 28 опровергнуто; двое больных выздоровели; один человек умер", – рассказали в ОГА.

Семеро человек с COVID-19, по состоянию на утро 16 апреля, находятся на самоизоляции, 30 – госпитализированы. Два пациента – в реанимации, они уже идут на поправку.

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Пять подтвержденных случаев COVID-19 зафиксированы у медиков. Еще у троих медицинских работников коронавирус подозревают.

"Кроме того, в областной лабораторный центр для проведения тестирования поступило более 400 образцов, отобранных у больных пневмонией. 394 уже проверено, из них – у 22 подтвердили COVID-19. Всего в области с диагнозом пневмония госпитализированы 284 человека. Пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ, в настоящее время нет", – рассказали в обладминистрации.

Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:30 16 апреля в Украине официально подтвержден 4161 случай заражения COVID-19. За сутки было обнаружено 397 новых случаев.

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Умерли от коронавирусной инфекции 116 человек, 189 – уже успешно вылечились.

В частности, во Львове зафиксировали шестой и седьмой летальный случаи из-за коронавирусной инфекции.

В то же время уже ряд стран начинают выходить из карантина. Где коронавирус ослабил свою хватку – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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