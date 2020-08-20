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Коронавирус в Харьковской области: сотни новых больных и заполненные реанимации

20 августа, 14:02

Руслан Ровик Руслан Ровик

Областная больница переполнена пациентами с коронавирусом, в реанимации мест уже нет

В Харьковской области, которая вышла в лидеры по распространению коронавируса, за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 241 человека.

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Как сообщили в областной государственной администрации, большинство заболевших оказались харьковчанами – 206 человек.

Кроме того, диагноз подтвердили у 12 жителей Харьковского района, 8 – Дергачевского, 5 – Волчанского, 3 – Богодуховского, а также по два – в Чугуевском, Изюмском и Валковском районах и один – из Первомайского района.

Между тем отделение реанимации в областной инфекционной больнице заполнено полностью – все 12 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"У нас еще есть больные на точках доступа к кислороду. Сейчас таких точек 42. Все они заняты. У нас есть концентраторы – более 30. На всех концентраторах – больные", – заявил директор больницы Павел Нартов, сообщает "Суспільне".

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По состоянию на утро 20 августа в медучреждении находилось 242 пациента. Всего больница рассчитана на 240 человек.

Всего по Харьковской области зафиксировали 6846 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 2747 больных выздоровели, 172 умерли.

Напомним, ранее харьковские врачи уже заявляли о нехватке мест в реанимации. Медики предупреждали, что с темпами распространения коронавирусной инфекции вскоре могут не справиться.

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Харьков больницы реанимация харьковская область больные пациенты коронавирус

Источник: Сегодня

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